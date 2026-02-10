U4-Schock: Mülltonnen-Attacke stoppt Zug beim Naschmarkt

Unbekannte warfen Mülltonnen auf die U4-Gleise beim Naschmarkt. Der Zug musste stoppen, die Feuerwehr rückte an. Die Polizei ermittelt wegen Gemeingefährdung.

In der Nacht zum Dienstag kam es zu einem Zwischenfall bei der Wiener U-Bahn, als Unbekannte zwei Plastikmülltonnen auf die Gleise der Linie U4 warfen. Ein Zug musste daraufhin in der Nähe des Naschmarkts anhalten. Die Landespolizeidirektion Wien bestätigte, dass bei dem Vorfall niemand zu Schaden kam.

Die Tonnen verkeilten sich unter dem Fahrzeug und konnten erst nach dem Einsatz der Berufsfeuerwehr Wien entfernt werden. Erst danach konnte die U-Bahn ihre Fahrt fortsetzen. Die Ermittler vermuten, dass die Gegenstände von einer Brücke auf die Schienen geworfen wurden.

Ermittlungen laufen

Die Behörden ermitteln nun wegen des Verdachts der vorsätzlichen Gemeingefährdung sowie Sachbeschädigung und bitten die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise.