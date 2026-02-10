KOSMO KOSMO
Gewaltdelikt

Todes-SMS an Ehefrau: Chef kommt seiner kroatischen Angestellten zu Hilfe

Foto: iStock
Drohungen über Telefon und soziale Medien versetzten eine Kroatin in Angst. Ihr Ehemann kündigte das Schlimmste an – doch die Polizei griff rechtzeitig ein.

Eine 48-jährige Kroatin, die in einem Restaurant in Saalbach-Hinterglemm beschäftigt ist, erhielt am Sonntag bedrohliche Nachrichten ihres 51-jährigen Ehemanns. Der kroatische Staatsbürger drohte seiner Frau sowohl telefonisch als auch über soziale Medien mit dem Tod. Der Restaurantbesitzer reagierte umgehend und schaltete die Behörden ein.

Die Exekutive konnte den Tatverdächtigen später in der Wohnung seiner Ehefrau festnehmen. Gegen den Mann wurden unverzüglich ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot verhängt. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft erfolgte die Überstellung des 51-Jährigen in die Justizanstalt Salzburg.

Anreise nach Pinzgau

Als die Anzeige erstattet wurde, hatte sich der Verdächtige bereits in die Region Pinzgau begeben. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln setzte er seine Reise nach Saalbach-Hinterglemm fort.

KOSMO-Redaktion
