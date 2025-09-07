Vollbrand auf A2: Feuerwehr verhindert Waldbrand in letzter Sekunde (FOTOS)

Ein Fahrzeug geriet am Sonntagnachmittag auf der Südautobahn (A2) in Kärnten aus bislang unbekannten Gründen in Brand. Der Vorfall ereignete sich im Bereich zwischen Bad St. Leonhard im Lavanttal und der Pack, nahe dem Übelskogeltunnel.

Die alarmierten Einsatzkräfte, die gegen 16 Uhr an der Unglücksstelle eintrafen, konnten nur noch feststellen, dass das Fahrzeug nicht mehr zu retten war. Die Freiwillige Feuerwehr Bad St. Leonhard im Lavanttal berichtete: „Wir wurden gemeinsam mit der FF Preitenegg alarmiert. Beim Eintreffen stand der Pkw bereits in Vollbrand.“

📍 Ort des Geschehens

Erfolgreicher Einsatz

Trotz des fortgeschrittenen Brandgeschehens gelang es den Feuerwehrleuten, die Flammen zügig unter Kontrolle zu bringen. Die Einsatzkräfte begannen unverzüglich mit den Löscharbeiten. „Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung auf den angrenzenden Wald erfolgreich verhindert werden“, teilte die FF Bad St. Leonhard im Lavanttal mit, deren Einsatz nach etwa einer Stunde beendet war.

Die Polizei Kärnten bestätigte gegenüber KOSMO, dass die Ermittlungen zur Brandursache weiterhin andauern. Konkrete Ergebnisse lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.