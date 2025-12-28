Während Europa um Verbrenner streitet, konzentriert sich China auf die nächste Technologie

Während Europa ein halbes Jahr lang über die Zukunft des Verbrennungsmotors debattierte, ist die Entscheidung nun gefallen – ein Kompromiss, der keine Seite wirklich zufriedenstellt. In bemerkenswertem Kontrast dazu hat China in seinem neuen Fünfjahresplan das Thema Elektromobilität bereits ad acta gelegt. Der asiatische Wirtschaftsriese betrachtet diesen Markt als erobert und lenkt seine Investitionen jetzt gezielt in Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz, humanoide Roboter und Quantencomputing.

Die europäische Wirtschaftsgemeinschaft verliert sich in Debatten über den Verbrennungsmotor im Jahr 2035, während China bereits die Produktionsstätten für KI und Robotik errichtet, die künftig diese Fahrzeuge herstellen werden. Das erste Halbjahr stand in Europa ganz im Zeichen einer lähmenden Grundsatzdiskussion: Soll das beschlossene Verbrenner-Aus gekippt werden? Besonders in Deutschland, der Geburtsstätte des Verbrennungsmotors, wurde die Auseinandersetzung mit besonderer Härte geführt.

Gegensätzliche Positionen

In dieser Kontroverse bildeten sich zwei gegensätzliche Positionen heraus: Auf der einen Seite stehen Spanien sowie die Autobauer Volvo und Polestar, die am Verbrenner-Aus festhalten wollen – schließlich haben sie bereits Milliardensummen in die E-Mobilität investiert. Die Gegenseite, angeführt von Deutschland und Italien sowie den Herstellern Mercedes, BMW und Volkswagen, plädiert für eine Aufhebung des Verbots zugunsten technologischer Vielfalt und Anpassungsfähigkeit.

Die deutschen Automobilkonzerne befinden sich dabei in einer besonders prekären Lage, verursacht durch sieben kritische Faktoren: Der chinesische Markt, einst verlässliche Gewinnquelle für deutsche Hersteller, schrumpft für sie von 24 auf 15 Prozent Marktanteil. Die zunehmende Verdrängung konventioneller Antriebe durch Elektrofahrzeuge in China schwächt die Position deutscher Anbieter zusätzlich.

Um in China und den USA konkurrenzfähig zu bleiben, müssen deutsche Konzerne parallel in beide Antriebstechnologien investieren. Die Rentabilität von Verbrennungsmotoren hängt von hohen Stückzahlen ab, die ohne den europäischen Markt kaum zu erreichen sind. Deutsche Hersteller benötigen die Erträge aus Europa, um ihren technologischen Wandel zu finanzieren.

Die EU-Vorgaben zwingen zu hohen Elektroauto-Quoten und drohen bei Nichteinhaltung mit empfindlichen CO₂-Strafzahlungen. Ein zu rascher Umstieg könnte Werksschließungen und Arbeitsplatzverluste nach sich ziehen.

Chinas Vorsprung

Diese Faktoren erklären den verzweifelten Kampf der deutschen Automobilindustrie. Die EU-Kommission hat nun entschieden: Statt einer vollständigen CO₂-Reduktion bis 2035 werden nur 90 Prozent gefordert. Verbrennungsmotoren dürfen weiterhin verkauft werden, sofern der Hersteller ausreichend Emissionsgutschriften vorweisen kann. Diese Regelung macht Verbrenner faktisch zu einem Luxusgut für eine kleine Käuferschicht.

Für gewerbliche Flotten gelten strengere Bestimmungen, was praktisch einem Verbrenner-Aus für den kommerziellen Sektor gleichkommt. Volvo und Polestar äußern Kritik an dieser Entscheidung, während der Verband der Automobilindustrie (VDA) mehr als nur symbolische Bekenntnisse zur Technologieoffenheit fordert.

Die Auseinandersetzung wird Europa weiterhin beschäftigen und wertvolle Ressourcen binden. China hingegen hat die E-Mobilität bereits als etablierten Industriezweig eingestuft und richtet seinen Fokus nun auf neue Technologiefelder wie KI und Robotik. Unternehmen wie BYD, Xpeng und Xiaomi investieren massiv in verkörperte künstliche Intelligenz und vollautomatisierte Produktionsanlagen.

China hat eine komplette Industrielandschaft aufgebaut und sich die Markt-, Kosten- und Technologieführerschaft gesichert. Im kommenden Fünfjahresplan werden Elektrofahrzeuge nicht mehr als strategische Industrie geführt. Der Staat zieht seine Unterstützung zurück, und es beginnt ein Ausleseprozess nach dem Prinzip des Stärkeren.

Nun konzentriert sich das Land auf die nächste technologische Welle. Der Geschäftsführer von Polestar bringt es auf den Punkt: „Die Chinesen werden nicht innehalten. Sie werden die Führung übernehmen.“ Das grundlegende Problem liegt in Europas Prioritätensetzung.

Während China strategisch Kapital in Zukunftsindustrien lenkt, hält Europa an überkommenen Strukturen fest.