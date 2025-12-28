KOSMO KOSMO
Feueralarm in beliebtem Ausflugsziel – Großeinsatz in Seegrotte (FOTOS)

FOTO: FF Hinterbrühl
28. Dezember 2025

Ein plötzlicher Alarm erschütterte die Seegrotte Hinterbrühl – doch statt einer ernsten Gefahr entpuppte sich der Vorfall als harmlose Akku-Explosion in der Werkstatt.

Am Sonntag wurde die Feuerwehr zur Seegrotte Hinterbrühl in Niederösterreich gerufen, nachdem dort ein Alarm ausgelöst worden war. Der Grund für den Einsatz stellte sich als Explosion eines alten Akkus im Werkstattbereich heraus. Bei dem Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und konnten rasch Entwarnung geben. Die beliebte Touristenattraktion mit ihrem unterirdischen See wurde umgehend gesichert.

Beliebtes Ausflugsziel

Die Seegrotte, ein früheres Gipsbergwerk in Hinterbrühl bei Wien, ist ein beliebtes Ausflugsziel mit tausenden Besuchern jährlich. Die unterirdischen Stollen und der See können das ganze Jahr über besichtigt werden. Die Anlage war bereits 2004 Schauplatz eines tragischen Ereignisses, als bei einem Bootsunglück fünf Menschen ihr Leben verloren.

Seitdem wurden die Sicherheitsmaßnahmen deutlich verstärkt.

KOSMO-Redaktion

