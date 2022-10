Wahlunregelmäßigkeiten in Doboj: Dieses Video soll alles beweisen (VIDEO)

Dass in der Nacht einige irreguläre Aktivitäten stattfanden, wird auch durch Videoaufzeichnung bestätigt, auf der Mitglieder der privaten Sicherheit zu sehen sind, die in den Räumlichkeiten, in denen das Wahlmaterial in Doboj ankam, für Ordnung sorgen.

Wie die bosnischen Medien berichten, tauchten sie auch in Wahllokalen auf.

Es ist mehr als offensichtlich, dass diese Leute große Macht hatten, aber auch eine Anordnung während der Wahlnacht in Doboj, einer der beiden Städte, in denen Wahldiebstahl am weitesten verbreitet ist.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass nach den Kommunalwahlen gegen mehr als 400 Personen, die ehemalige Mitglieder der Wahlkommissionen waren, Ermittlungen und Gerichtsverfahren eingeleitet wurden.