Warum man Spinnen nicht mit dem Staubsauger einsaugen sollte

Achtbeinige Mitbewohner sorgen für Schrecken in vielen Haushalten. Doch die verbreitete Entsorgungsmethode per Staubsauger entpuppt sich als grausame Todesfalle.

Spinnen lösen bei vielen Menschen ein tiefes Unbehagen aus. Die sogenannte Arachnophobie – der Fachbegriff für die Angst vor den achtbeinigen Tieren – entsteht nicht durch einen einzelnen Auslöser, sondern durch ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Einerseits spielt die potenzielle Gefahr eine Rolle, da einige Spinnenarten tatsächlich giftig sind. Andererseits wirkt ihre unvorhersehbare, schnelle Fortbewegung auf viele beunruhigend. Besonders prägend ist jedoch das Phänomen des Modelllernens: Menschen übernehmen die Abneigung oder Angst vor Spinnen von ihrem sozialen Umfeld, wodurch sich diese Einstellung in der Gesellschaft kontinuierlich fortpflanzt.

Trotz ihrer nützlichen Eigenschaft, andere unerwünschte Gliederfüßer (Insekten, Milben etc.) fernzuhalten, reagieren die meisten Menschen alles andere als erfreut, wenn sie eine Spinne in ihren vier Wänden entdecken. Eine verbreitete Reaktion folgt dem Prinzip „Aus den Augen, aus dem Sinn“ – der Griff zum Staubsauger. Doch diese Methode sollte überdacht werden, da es schonendere Alternativen gibt.

Qualvoller Tod

Der Einsatz des Staubsaugers bedeutet für die Spinne einen qualvollen Tod. Mit einer Geschwindigkeit von über 100 Stundenkilometern wird das Tier in den Schlauch gesogen und darin umhergeschleudert. Der starke Luftstrom führt meist zu tödlichen Verletzungen. Selbst wenn es dieses Trauma überlebt, ist ein Entkommen aus modernen Staubsaugern aufgrund der installierten Hygieneventile nahezu unmöglich – die Spinne stirbt im Regelfall im Inneren des Geräts.

Tierfreundliche Alternativen

Es existieren deutlich tierfreundlichere Methoden, um die durchaus nützlichen Arachniden aus dem Wohnraum zu entfernen. Die klassische Variante mit Glas und Papier ermöglicht es, die Spinne einzufangen und anschließend im Freien wieder auszusetzen. Wer den Tieren draußen geschützte Rückzugsorte bietet, verringert zudem die Wahrscheinlichkeit, dass sie ins Haus eindringen.

Eine weitere Option bietet Pfefferminzöl – dieser Ansatz wird jedoch kontrovers diskutiert. Während Öko Test den Duft als vielversprechend einstuft, gibt es keine eindeutigen wissenschaftlichen Belege für die abschreckende Wirkung gegen Spinnen.