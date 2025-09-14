Achtung beim Kartenwechsel: Warum deine Bankomat-Karte 500 Euro kosten kann

Der kleine Chip macht den Unterschied: Wer seine alte Bankkarte einfach in den Hausmüll wirft, riskiert saftige Bußgelder von bis zu 2.500 Euro.

Die falsche Entsorgung der Bankkarte kann teuer werden. Obwohl sie täglich genutzt wird, wissen viele Verbraucher nicht, dass ihre EC-Karte als Elektrogerät klassifiziert ist und entsprechend entsorgt werden muss. Der elektronische Chip in der Karte ist der Grund für diese Einstufung. Ein Hinweis darauf findet sich auf vielen Karten selbst: das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne signalisiert, dass das Produkt nicht im regulären Hausmüll landen darf.

Nach dem Zerschneiden sollten die Kartenreste zu Sammelstellen für Elektrokleingeräte gebracht werden, die in Supermärkten oder Elektronikgeschäften zu finden sind. Alternativ nehmen manche Bankinstitute die ausgedienten Karten auch zurück. Mehrere Banken wie die Sparkasse und Sydbank bestätigen, dass Kunden ihre abgelaufenen Chipkarten direkt in der Filiale abgeben können – die Rücknahme erfolgt unentgeltlich und entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

Rechtliche Konsequenzen

Die unsachgemäße Entsorgung kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Während die meisten Karteninhaber wissen, dass sie ihre alte Bankkarte vor der Entsorgung zerschneiden müssen, um persönliche Daten zu schützen, ist die Notwendigkeit einer fachgerechten Entsorgung weniger bekannt. Wer die Kartenreste dennoch im Hausmüll entsorgt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit Bußgeldern geahndet werden kann.

Die rechtliche Grundlage dafür bildet das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), das eindeutig vorschreibt, dass Chipkarten aufgrund ihres elektronischen Mikrochips als Elektro-Altgeräte gelten. Je nach deutschem Bundesland können die Bußgelder bis zu 2.500 Euro betragen, wobei der deutschlandweite Durchschnitt bei etwa 500 Euro liegt.

Regionale Unterschiede

Die Höhe der Geldstrafen variiert regional erheblich. In Baden-Württemberg fallen die Bußgelder mit 50 bis 200 Euro vergleichsweise moderat aus. Deutlich kostspieliger wird es in Sachsen, Hessen und Thüringen, wo für falsch entsorgten Elektroschrott Strafen von bis zu 2.500 Euro drohen.

Allerdings wird bei Bankkarten selten das volle Strafmaß ausgeschöpft. In den meisten Fällen orientieren sich die Behörden am bundesweiten Durchschnittswert von 500 Euro.