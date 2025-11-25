Weihnachtsgeld: Vom Luxus-Bonus zum Überlebens-Budget

Aus dem festlichen Bonus wird zunehmend ein finanzieller Rettungsanker: Das Weihnachtsgeld dient für immer mehr Österreicher nicht mehr dem Luxus, sondern dem Überleben.

Das Weihnachtsgeld entwickelt sich für viele Österreicher zunehmend vom willkommenen Bonus zur finanziellen Notwendigkeit. Die aktuelle Weihnachtsgeld-Studie 2025 des Meinungsforschungsinstituts INTEGRAL im Auftrag der DenizBank AG belegt diese Entwicklung mit deutlichen Zahlen: Für 64 Prozent der unselbständig Beschäftigten dient das zusätzliche Gehalt als Puffer bei unerwarteten Ausgaben. Insgesamt 60 Prozent nutzen es zur Reduzierung finanzieller Belastungen, während 43 Prozent angeben, das Weihnachtsgeld schlicht zum Überleben zu benötigen – ein deutlicher Anstieg gegenüber den 35 Prozent im Vorjahr.

Altersbedingte Unterschiede

Die Verwendung des 14. Gehalts variiert stark nach Altersgruppen. Die unter 30-Jährigen investieren ihr Weihnachtsgeld bevorzugt in Reisen (35 Prozent), Kapitalanlagen wie Aktien und Fonds (26 Prozent) oder in ihre berufliche Weiterbildung (10 Prozent). Im Gegensatz dazu verwenden ältere Bevölkerungsgruppen den Geldsegen vorrangig zur Bewältigung ihrer laufenden Lebenshaltungskosten.

Finanzielle Notlage

Bei Personen mit angespannter Finanzlage fließt ein erheblicher Teil des Weihnachtsgeldes direkt in die Begleichung von Rechnungen und Verbindlichkeiten – konkret 34 Prozent. Weitere 21 Prozent werden für elementare Grundbedürfnisse wie Miete, Nahrungsmittel oder Energiekosten aufgewendet. Etwa ein Viertel des Sonderzahlungsbetrags wird zurückgelegt.

“Viele Familien und Alleinstehende legen ihr Geld auf die Seite, weil sie wissen, dass die nächste negative Überraschung nicht weit entfernt sein könnte”, heißt es in einer Aussendung.

“Weihnachtsgeld war früher emotional positiv besetzt – als Zeichen der Wertschätzung oder Belohnung. Heute ist es für viele eine Art Überlebensbudget.”, so die Studienleiterin bei INTEGRAL, Petra Starecek.