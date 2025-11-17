AK schlägt Alarm: CO2-Steuer bringt Familien ans Limit!

Energiekosten und CO2-Steuer treiben Oberösterreichs Arbeitnehmer in die Enge. Seit Jänner spüren 60 Prozent der Beschäftigten die finanzielle Mehrbelastung deutlich.

Die gestiegenen Energiekosten und die erhöhte CO2-Besteuerung belasten Oberösterreichs Arbeitnehmer erheblich. Eine aktuelle Erhebung der Arbeiterkammer belegt, dass seit Jännerbeginn 60 Prozent der Beschäftigten die zusätzlichen finanziellen Belastungen deutlich wahrnehmen. Besonders hart trifft es Personen, die bereits zuvor mit ihrem Einkommen an der Grenze des finanziell Machbaren waren. Jeder sechste Befragte gibt an, die Mehrkosten stark oder sehr stark zu spüren.

Der Wegfall der Strompreisbremse in Kombination mit der höheren CO2-Besteuerung treibt viele Haushalte in finanzielle Engpässe. Die Arbeiterkammer konstatiert: “Viele kommen schwer über die Runden.” In den finanziell schwächeren Bevölkerungsgruppen berichten mehr als 75 Prozent von spürbaren Mehrbelastungen. Laut AK sind auch Fernwärmekunden überdurchschnittlich häufig von finanziellen Schwierigkeiten betroffen.

Politische Forderungen

Die Umfrage zeigt klare Erwartungen an die Politik: 84 Prozent der Befragten wünschen staatliche Interventionen bei übermäßigen Energiepreissteigerungen. Etwa 80 Prozent befürworten Mietreduktionen für energetisch schlecht sanierte Wohnungen als Ausgleich für die erhöhten Betriebskosten.

Die AK Oberösterreich plädiert für eine Anpassung des Heizkostenzuschusses und gezielte Unterstützungsmaßnahmen für Mieter, die mit den steigenden Heiz- und Betriebskosten überfordert sind. Zudem fordert sie Mietabschläge für Wohnungen mit mangelhafter Dämmung oder fossilen Heizsystemen. Die Begründung: Mieter haben keinen Einfluss auf die Wahl des Heizsystems oder den Dämmstandard ihrer Wohnung.

Fernwärme-Reform

Handlungsbedarf sieht die Arbeiterkammer auch im Bereich der Fernwärmeversorgung. Die bestehenden Regelungen für gemeinschaftliche Anlagen seien oft unzureichend. Gefordert werden verbesserte Verbraucherschutzmaßnahmen, transparentere Vertragsgestaltung, effektivere Preiskontrollen, unabhängige Beratungsangebote sowie vereinfachte Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten für Konsumenten.

Der Wohnzufriedenheitsindex der Arbeiterkammer liefert Einblicke in die tatsächliche Wohnsituation der Bevölkerung.

Die repräsentative Befragung unter 800 unselbständig Beschäftigten in Oberösterreich wurde Anfang September 2025 durchgeführt.