Wenn Fantasie die Sprachkenntnisse rettet, kommt ein lustiges Video heraus

Jedem von uns ist es mindestens einmal in seinem Leben passiert, dass wir im Ausland sind und uns nicht erinnern können, wie man ein bestimmtes Wort in dieser Sprache sagt. Genau das ist einem Serben in Deutschland passiert, der sich entschieden hat, seine Erfahrungen, aber auch seinen exzellenten Umgang mit einer scheinbar schwierigen Situation mit der Kamera festzuhalten.

In den sozialen Netzwerken tauchte nämlich ein Video aus einem deutschen Supermarkt auf, das den ganzen Einfallsreichtum der Menschen aus unserer Gegend zeigt.

Wie auf dem Video zu hören ist, kam der Mann, um Hähnchen zu kaufen, aber er hat ein Problem – er weiß nicht, wie man Hähnchen auf Deutsch sagt.

Das hinderte ihn jedoch nicht daran, das zu finden, was er brauchte.

Wie im Video zu sehen ist, nähert sich der Mann dem Regal mit den Eiern und fragt den Verkäufer, wo die Mutter der Eier ist. Der Verkäufer sah ihn zuerst verwirrt an, verstand aber bald, wovon er sprach und führte ihn zu dem Teil des Marktes, wo das Hühnerfleisch ist.

Wie das alles aussah, zeigt das folgende Video: