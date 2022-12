Wien: Ein Junge (16) vergewaltigt ein Mädchen (13)

Ein 16-jähriger Junge wurde am Sonntag festgenommen, nachdem ihn ein 13-jähriges Mädchen der Vergewaltigung beschuldigt hatte.

Laut Polizeiaussage wurde die Tat am 6. Dezember in seiner Wiener Wohnung im Bezirk Leopoldstadt begangen. Gestern vertraute sich das Mädchen ihrer Mutter an, die laut Exekutivbehörde sofort Anzeige erstattete. Der Angeklagte wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen und ins Gefängnis gebracht, er bestritt alle Vorwürfe.

Der 16-jährige syrische Staatsbürger war dem Opfer nur unter falschem Namen bekannt, viele Umstände sind noch ungeklärt und das Landeskriminalamt Wien übernahm die Ermittlungen.