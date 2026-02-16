Wiener Flughafen ohne Züge – diese Änderungen müssen Pendler kennen!

Massive Bahnarbeiten trennen Wien vom Flughafen: Ab September müssen Reisende für mehr als ein Jahr auf Premium-Busse und Umwege ausweichen.

Zwischen Wien und dem Flughafen Wien-Schwechat müssen Reisende ab September auf Busse umsteigen. Aufgrund umfangreicher Streckensperren wird der Zugverkehr für mehr als ein Jahr erheblich eingeschränkt. Nach den bereits laufenden Sperrungen im Nordosten Wiens und im Bereich Wien-Floridsdorf bis Wien-Praterstern folgt ab 7. September die zentrale Sperrung der Stammstrecke. Die Verbindung zwischen Wien-Praterstern und Wien Hauptbahnhof bleibt bis Oktober 2027 unterbrochen. Ebenfalls betroffen ist die Strecke vom Bahnhof Wien Landstraße/Wien Mitte über Wien-Rennweg nach Wien-St. Marx.

⇢ 45 Kilo Kath: Drogenkurier aus Israel am Flughafen gestoppt



Premium-Busersatz geplant

Für Flughafenreisende bedeutet dies eine Umstellung auf alternative Verkehrsmittel. Der City Airport Train (CAT) wird ab September 2026 durch „Premium-Busse“ ersetzt, die im 15-Minuten-Takt zwischen Wien Mitte und dem Flughafen Wien-Schwechat pendeln. In den Morgenstunden verdichtet sich der Takt auf fünf Fahrten pro Stunde. Inhaber einer Wiener Linien-Jahreskarte, einer ÖBB-Vorteilscard oder eines Klimatickets können den Ersatzservice für 7 Euro pro Fahrt nutzen, während Kinder unter 15 Jahren kostenfrei befördert werden.

Geänderte Zugverbindungen

Die Zuganbindung zum Flughafen bleibt teilweise erhalten, allerdings mit geänderten Routen. Der REX7 fährt nicht mehr bis zum Wien-Praterstern, sondern wird bereits im südlichen Stadtgebiet zum Wien Hauptbahnhof umgeleitet. Die S7 verkehrt nur noch bis Wien-St. Marx und stellt den Betrieb in Richtung Wien-Praterstern ein.

Laut einem Bericht von „Mein Bezirk“ haben die ÖBB auch für Reisende vom Wien-Praterstern eine Lösung vorgesehen. Der ÖBB Postbus plant, vorbehaltlich behördlicher Genehmigung, eine Erweiterung des Vienna Airport Bus-Angebots mit einer zusätzlichen Verbindung zwischen Wien-Praterstern und dem Flughafen Wien-Schwechat.

Ob auf dieser Strecke weitere Haltestellen eingerichtet werden, ist derzeit noch nicht bekannt.