45 Kilo Kath: Drogenkurier aus Israel am Flughafen gestoppt

Beamte am Flughafen Wien-Schwechat durchkreuzten die Pläne eines Drogenkuriers. In zwei Koffern versteckt: 45 Kilogramm der Kaudroge Kath auf dem Weg nach Frankfurt.

Auf dem Flughafen Wien-Schwechat haben Beamte des Stadtpolizeikommandos Schwechat eine beträchtliche Menge der Droge Kath (Kaudroge) sichergestellt. Insgesamt 45 Kilogramm des Rauschmittels wurden entdeckt. Die Polizei nahm einen 32-jährigen israelischen Staatsbürger fest, auf dessen Namen die Gepäckstücke registriert waren.

Der Verdächtige wurde im Bereich seines Gates für den Weiterflug nach Frankfurt am Main von den Einsatzkräften gestellt. Wie am Montag bekannt wurde, befand sich das Rauschgift in zwei Koffern, die in Tel Aviv aufgegeben worden waren und Frankfurt als Endziel hatten.

Ermittlungsergebnisse

Bei seiner Befragung zeigte sich der Beschuldigte nicht geständig, wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich mitteilte. Nach der Festnahme wurde der Mann in die Justizanstalt Korneuburg überstellt.

Die Ermittler fanden in den beschlagnahmten Koffern insgesamt 224 Bündel der Droge Kath, wobei jedes Bündel etwa 200 Gramm wog.

