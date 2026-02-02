KOSMO KOSMO
Ermittlungen

Grausiger Fund in Wien: Hundebesitzer entdeckt verweste Frauenleiche

FOTO: iStock
Unter einer Abdeckung versteckt, in fortgeschrittenem Verwesungszustand – ein Hundebesitzer macht in Wien-Favoriten eine erschütternde Entdeckung.

Ein Spaziergänger stieß am Sonntagnachmittag in Wien-Favoriten auf eine makabre Entdeckung. Während er mit seinem Hund gegen 15.30 Uhr in der Eibesbrunnergasse unterwegs war, fand er auf einer Grünfläche den Leichnam einer Frau. Der Körper lag in einer kleinen Erdvertiefung, war abgedeckt und befand sich bereits in einem fortgeschrittenen Verwesungszustand mit deutlicher Skelettierung.

Der Mann verständigte umgehend die Einsatzkräfte über den Notruf. Die Wiener Polizei kann ein Fremdverschulden derzeit nicht ausschließen. Da die Identität der Verstorbenen noch ungeklärt ist, wurde eine gerichtliche Obduktion angeordnet.

Laufende Ermittlungen

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.

