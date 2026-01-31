Mutter erstach elfjährigen Sohn – Neue Details bekannt

Ein Notruf wegen Schnittverletzungen führt zu einer grausamen Entdeckung in Leoben. Hinter dem Tod eines Elfjährigen könnte die eigene Mutter stecken.

Im Fall des getöteten elfjährigen Buben in Leoben (Steiermark) verdichten sich die Hinweise gegen die 39-jährige Mutter. Die Ermittlungsbehörden veröffentlichten am Samstag weitere Einzelheiten zum mutmaßlichen Tathergang.

Die alleinerziehende Frau hatte am Freitagnachmittag selbst einen Notruf abgesetzt und Schnittverletzungen als Grund angegeben. Während des Rettungseinsatzes entdeckten die Einsatzkräfte den toten Körper des Kindes und verständigten umgehend die Polizei. Der Leichnam des Elfjährigen wies gravierende Stich- und Schnittverletzungen auf.

⇢ Horror in Leoben: Zwölfjähriges Kind mit Messer getötet – Mutter tatverdächtig



Tatwaffen sichergestellt

Im Zuge der Ermittlungen konnten die Beamten mehrere Messer sicherstellen, die als potenzielle Tatwaffen in Betracht kommen. Bei den Verletzungen der Mutter handelt es sich nach derzeitigem Kenntnisstand um selbst zugefügte Wunden, die nach ihrer Festnahme im Krankenhaus chirurgisch versorgt werden mussten.

Die Einvernahme der Verdächtigen zu Tatablauf und möglichen Beweggründen soll erfolgen, sobald ihr gesundheitlicher Zustand dies zulässt.

Nach Angaben der Polizei könnte dies voraussichtlich noch am Samstag der Fall sein.