Zwei Großeinsätze für die Feuerwehr: Einsatzkräfte bergen zwei Todesopfer

Zwei verheerende Brände forderten am Freitag in der Steiermark Menschenleben. In Wagna starb vermutlich ein 63-Jähriger, in Kalsdorf kam eine 80-Jährige in den Flammen um.

Zwei tödliche Wohnungsbrände erschütterten am Freitag die Steiermark. In Wagna bei Leibnitz kam am Vormittag ein Mensch ums Leben, als ein Wohnhaus in Flammen aufging. Mehrere Polizeistreifen wurden gegen 11:50 Uhr zum Brandort in der Leitringer Straße gerufen, wo sie ein bereits vollständig brennendes Gebäude vorfanden.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich noch eine Person im Inneren des Feuerinfernos. Die Einsatzkräfte entdeckten während der Löscharbeiten eine leblose Person im oberen Stockwerk, deren Bergung nur mit Hilfe eines Krans möglich war.

Nach aktuellem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem Opfer vermutlich um den 63-jährigen Hausbewohner, der sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs allein im Gebäude aufgehalten haben soll. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Sicherstellung der Leiche an, um die genaue Todesursache zu klären und die Identität zweifelsfrei festzustellen.

Spezialisten des Landeskriminalamtes Steiermark untersuchen derzeit die Brandursache. Weitere Informationen zum Hergang und zur Identität des Opfers werden nach Abschluss der forensischen Untersuchungen erwartet.

Zweiter Todesfall

Ein zweiter folgenschwerer Brand ereignete sich am selben Tag in Kalsdorf bei Graz. Wie die Polizei am Samstagabend bekannt gab, brach dort gegen 14:50 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer in einem Einfamilienhaus aus.

Während Nachbarn und Passanten den 84-jährigen Hausbewohner aus dem brennenden Gebäude retten konnten, kam seine 80-jährige Ehefrau in den Flammen ums Leben. Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr fanden die leblose Frau im Erdgeschoss im Bereich des Wohn- und Esszimmers.

Der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Auch in diesem Fall ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Sicherstellung der Leiche und eine Obduktion an.

Laufende Ermittlungen

Der 84-jährige Ehemann wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung per Rettungshubschrauber ins LKH Graz gebracht. Das Wohnhaus wurde durch den Brand vollständig zerstört.

Diese beiden tragischen Vorfälle unterstreichen die Bedeutung der laufenden Ermittlungen zur Aufklärung der Brandursachen. Sowohl die Staatsanwaltschaft Graz als auch das Landeskriminalamt Steiermark arbeiten mit Hochdruck daran, die genauen Umstände und Auslöser der verheerenden Feuer zu ermitteln.