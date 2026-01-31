Großeinsatz nach Drohmails – Mehrere Gebäude evakuiert

Drohende Nachrichten an mehrere Empfänger versetzten Eisenstadt in Alarmbereitschaft. Behörden evakuierten umgehend öffentliche Gebäude und starteten einen Großeinsatz.

In Eisenstadt löste eine Drohmail am Freitag einen größeren Polizeieinsatz aus. Die bedrohlichen Nachrichten richteten sich gegen das Technologiezentrum und die Bildungsdirektion, die sich in unmittelbarer Nähe zum Landhaus befinden. Die Mitteilungen gingen an mehrere Empfänger, was umgehend Sicherheitsmaßnahmen nach sich zog.

Gebäuderäumung

Die Behörden reagierten prompt und veranlassten die Räumung des Technologiezentrums sowie der Pädagogischen Hochschule. Sowohl Mitarbeiter als auch Schüler mussten während der Vormittagsstunden die betroffenen Gebäude verlassen, wie die „Krone“ berichtet.

Der Einsatz konnte jedoch bereits kurz nach 12 Uhr beendet werden, nachdem die Durchsuchung der Gebäude keine verdächtigen Gegenstände zutage förderte.

Zum konkreten Inhalt der Drohbotschaften machten die Behörden keine Angaben. Die Exekutive hielt sich laut dem Zeitungsbericht mit Details zum Einsatz zurück und betonte lediglich, dass es sich um eine präventive Maßnahme gehandelt habe.

Die Sicherheitskräfte überprüften die potenzielle Gefahrensituation, konnten jedoch keine tatsächliche Bedrohung feststellen.