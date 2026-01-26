„Wir haben es geschafft“: Kulteis feiert Comeback nach Protesten

Nach intensiven Monaten voller öffentlicher Diskussionen, emotionaler Debatten und dem Engagement tausender Anhänger kann Österreich aufatmen: Das traditionsreiche Brickerl findet seinen Weg zurück in die heimischen Gefriertruhen. Ab 2. Februar 2026 ist die Eisspezialität wieder erhältlich.

Der Erfolg geht auf eine bemerkenswert aktive Fangemeinde zurück, die eindrucksvoll demonstrierte, dass selbst Großkonzerne auf authentische Kundenwünsche reagieren.

Das 1973 eingeführte Brickerl war über Jahrzehnte ein fester Bestandteil des Eskimo-Angebots und entwickelte sich für zahlreiche Generationen zu mehr als nur einem Erfrischungsprodukt. Die Ankündigung der Produkteinstellung im Jahr 2024 löste daher landesweit Bestürzung aus. Die österreichischen Konsumenten weigerten sich jedoch, den Verlust ihres sommerlichen Begleiters der vergangenen fünf Jahrzehnte einfach hinzunehmen.

Der Salzburger Radiomoderator Theo Kämmerer entwickelte sich zum zentralen Sprachrohr der Bewegung. Er vertrat die Interessen tausender Unterstützer, die sich gegen das Ende des beliebten Eisprodukts zur Wehr setzten – mit durchschlagendem Erfolg. Das Produktionsteam von Eskimo zeigte sich von der Ausdauer und Leidenschaft der Anhängerschaft tief beeindruckt und traf letztlich eine Entscheidung von historischer Bedeutung für die heimische Eislandschaft.

Beispielloses Medienecho

Die Produkteinstellung entfachte ein beispielloses Medienecho: Von Titelseiten über Hauptnachrichten im Fernsehen bis hin zu Kolumnen und intensiven öffentlichen Auseinandersetzungen dominierte das Thema wochenlang die Berichterstattung. Zahlreiche Petitionen entstanden, und tausende Anhänger forderten vehement die Rückkehr des Brickerls.

„Die massive mediale Resonanz und das außerordentliche Engagement der Fans haben uns völlig überrascht“, sagt Andrea Huber-Schallmeiner, Geschäftsführerin der The Magnum Ice Cream Company Austria. „Wir haben in den vergangenen Monaten alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das Brickerl wieder nach Österreich zu bringen. Und wir haben es geschafft. Wir freuen uns über diese außergewöhnliche Fanliebe und über so viele Eisfans, die verrückt nach dem Brickerl sind.“

Erfolgreiche Kampagne

Auch Kämmerer reagiert emotional auf den gemeinsamen Erfolg. „Es ist unglaublich, dass wir Eskimo doch noch überzeugen konnten. Unser Einsatz hat sich voll gelohnt“, sagt er. Als besonderes Zeichen der Wertschätzung durfte er nicht nur die Produktion besuchen, sondern das „neue alte“ Brickerl bereits vorab verkosten. Sein Fazit fällt eindeutig aus: „Ich kann versprechen, es ist wieder genau das Brickerl, so wie wir es mögen. Danke an alle, die die Petitionen unterstützt haben, und an das Eskimo-Eisteam, das unseren Wunsch erfüllt hat.“

Das Brickerl kehrt am 2. Februar 2026 in den österreichischen Handel zurück und wird zum Einzelpreis von 1,20 Euro sowie als 8-Stück-Vorratspackung für 4,99 Euro angeboten.

Ein Comeback, das nachdrücklich belegt, welche Wirkung echte Begeisterung entfalten kann.