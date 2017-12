KOSMO-Horoskop: Das halten die Sterne diesen Monat für dich bereit!

So gut wie nichts reizt uns mehr als das Wissen über unsere Zukunft. Somit ist es auch wenig verwunderlich, dass wir uns zunehmend mit Astrologie und unseren Sternzeichen befassen. KOSMO wagte für euch einen Blick in die Sterne.

Widder (21.3. – 20.3.)

Erwarten Sie gegen Ende des laufenden Zeitraums einen schönen finanziellen Gewinn. Im neuen Jahr werden Sie mit Charme und neuen Ideen punkten. Geben Sie sich ihnen hin. Vielleicht führen Sie sie auf neue Wege. Die derzeitige Konstellation der Sterne kommt ihrer Gesundheit und ihrer guten Laune zugute. All das wirkt sich auch positiv auf Ihr Gefühlsleben und Ihre Karriere aus. Der Übergang ins neue Jahr ist die perfekte Gelegenheit für neue Anfänge.

KOSMO-RAT: Halten Sie durch!

LESEN SIE AUCH: Die erfolgreichsten Sternzeichen: Diesen Frauen kann niemand das Wasser reichen Du wunderst dich, dass deine Karriere nicht so läuft wie du es dir erhofft hast? Du möchtest ein eigenes Unternehmen gründen oder als Sängerin durchstarten? Dein Sternzeichen verrät dir, wie es um deine Erfolgschancen steht.

Stier (21.4. – 20.5.)

Schauen Sie in nächster Zeit mehr auf sich selbst. Nur so können Sie Ihre finanzielle und gesundheitliche Situation verbessern. Das neue Jahr bringt Ihnen viele neue Chancen, aber Sie müssen schon jetzt einen langfristigen Plan machen, um sie richtig zu nutzen. Seien Sie zu großen Veränderungen bereit und nutzen Sie sie so gut wie möglich.

KOSMO-RAT: Seien Sie anderen gegenüber diskret!

Zwillinge (21.5. – 21.6.)

Genießen Sie in den nächsten Wochen die harmonische Beziehung zu Ihrem Partner. Wenn Sie alleine sind, ist die Konstellation der Sterne auf Ihrer Seite. Zur Verwirklichung Ihrer beruflichen Pläne ist es nötig, dass Sie Ihre gesellschaftlichen Fähigkeiten optimal einsetzen, was Ihnen nicht schwer fallen wird, da Sie in der Kommunikation mit anderen sehr raffiniert vorgehen.

KOSMO-RAT: Leben Sie für den Augenblick!

Auf der nächsten Seite geht es weiter…