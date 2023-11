11. November 2023: So wird der Samstag für euer Sternzeichen

Mit unserem exklusiven Tageshoroskop werden Sie auf einzigartige Weise in die Welt der Astrologie eingeführt.

Widder

Unterdrücke deinen Ärger nicht, sondern teile offen mit, was dich beschäftigt. An diesem Nachmittag und Abend sind deine Emotionen besonders intensiv und drängen nach Ausdruck.

Stier

Am Morgen neigst du dazu, ziemlich launisch zu sein. Vielleicht steht etwas auf deiner Agenda, dem du dich stellen musst, aber die Motivation dazu fehlt dir komplett. Oder die Stimmungsschwankungen deiner Mitmenschen beeinträchtigen dich. In jedem Fall: Versuche, deine Gefühle in Betracht zu ziehen.

Zwillinge

Strebst du danach, das Leben zu genießen, aber es gelingt dir nicht so recht? Es scheint, als neigst du dazu, Enttäuschungen durch Konsum auszugleichen. Dabei gerätst du leicht in Vergessenheit bezüglich möglicher Konsequenzen, sei es in Form von nachfolgenden Rechnungen oder zusätzlichen Kilos auf der Waage. Hier wäre es ratsam, sich ein wenig zurückzuhalten!

Krebs

Es scheint, als betrachtest du dich und die Welt tendenziell durch eine idealisierte oder sogar verzerrte Brille. Daher wäre es ratsam, bedeutende Entscheidungen auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Setze deine persönlichen Wünsche und Ziele etwas in den Hintergrund und widme dich selbstlos den gegenwärtigen Aufgaben. Hilfe anzubieten kann nicht nur Freude bereiten, sondern auch maßgeblich zu deiner eigenen Zufriedenheit beitragen.

Löwe

Heute bietet sich eine ausgezeichnete Gelegenheit, über deine Rolle sowohl im Beruf als auch im Privatleben nachzudenken und dich mit anderen darüber auszutauschen. Es ist nicht immer einfach, eine Balance zwischen Beruf und Privatsphäre zu finden, bei der keines vernachlässigt wird. Doch an diesem Tag gelingt es dir erstaunlich leicht.

Jungfrau

Bis zum Mittag ermöglicht es dir ein klarer Kopf, effektive Denkarbeit zu leisten, dich klar auszudrücken und den Ideen deiner Mitmenschen gut zu folgen. Deine Gedanken sind weniger von Willen und Gefühl beeinflusst, was es dir ermöglicht, Dinge objektiv zu beurteilen. Im Gespräch findest du mühelos eine Verbindung zum Gegenüber.