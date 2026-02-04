12-Jährige rutscht von Sessellift – Skifahrer versuchen vergeblich sie zu halten (VIDEO)

Ein 12-jähriges Mädchen ist am vergangenen Dienstagmorgen im Skigebiet Mammoth Mountain in Kalifornien aus einem Sessellift gestürzt. Der Vorfall, der für Aufsehen sorgte, begann, als die junge Skifahrerin von ihrem Sitz rutschte und minutenlang in der Luft hing. Mitreisende im Lift versuchten verzweifelt, sie festzuhalten, konnten sie jedoch nicht zurück auf den Sitz ziehen. Kurzzeitig schwebte das Kind nur von den Händen anderer Fahrgäste gehalten über dem Abgrund, bevor es schließlich den Halt verlor und in die Tiefe fiel.

Rettungsversuch scheitert

Das Personal des Skigebiets reagierte umgehend auf den Notfall. Fünf Angestellte und acht Gäste eilten zur Unfallstelle und spannten ein spezielles Verzögerungsnetz sowie eine Schutzmatte unter der Position des hängenden Kindes auf. Als die Kräfte der helfenden Liftpassagiere nachließen, rutschte das Mädchen aus ihrem Griff und stürzte ab.

Trotz der Rettungsmaßnahmen verfehlte das Kind die aufgespannten Sicherheitsvorkehrungen und landete direkt im Schnee daneben. Nach dem Sturz wurde die 12-Jährige zur medizinischen Untersuchung ins Mammoth Hospital transportiert. Die Betreiber des Skigebiets veröffentlichten eine schriftliche Erklärung, in der sie ihre Anteilnahme für das betroffene Kind und dessen Familie ausdrückten. Zum genauen Gesundheitszustand machten sie keine detaillierten Angaben, teilten jedoch mit, dass das Mädchen vermutlich nur leichte Verletzungen davongetragen habe.

Trotz des dramatischen Sturzes hat das Kind offenbar Glück im Unglück gehabt.