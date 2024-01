12. Jänner: So wird der Freitag für euer Sternzeichen

Mit unserem exklusiven Tageshoroskop werden Sie auf einzigartige Weise in die Welt der Astrologie eingeführt.

Widder

Ein tiefes emotionales Bewusstsein wird bei Ihnen stark ausgeprägt sein, und das spiegelt sich in Ihren sorgfältigen Entscheidungen wider. Trotz der zahlreichen Verpflichtungen fühlen Sie den starken Wunsch, sich vollständig von der Außenwelt abzukapseln, was Ihnen durchaus guttun könnte.

Obwohl Ihre Ausdrucksweise möglicherweise als direkt erscheinen kann, werden Sie erfolgreich einige bedeutende Herausforderungen meistern. Ihr Mut wird sich letztendlich auszahlen!

Stier

Ihre positive Ausstrahlung verschafft Ihnen zunehmend Beliebtheit, was sich äußerst positiv auf all Ihre Beziehungen auswirken wird. Nehmen Sie sich einen Moment der Ruhe, um sich auf die bevorstehenden Veränderungen in Ihrem Leben vorzubereiten – dies wird besonders wichtig sein.

Sie werden die Distanz zu Ihrer Vergangenheit vergrößern und einige kluge Entscheidungen für die zukünftigen Entwicklungen treffen.

Zwillinge

Ihre Pläne sind klar formuliert und bieten Raum für einfache Diskussionen. Um diese zu konkretisieren, sind jedoch einige Anpassungen erforderlich. Ein bewussterer Blick auf Ihren Stoffwechsel führt dazu, dass Sie zunehmend geneigt sind, einen gesünderen Lebensstil zu pflegen. Vertrauen Sie diesen Anregungen und setzen Sie sie um!

Es neigt dazu, dass Sie die Vergangenheit in idealisierter Form betrachten. Vermeiden Sie, zu lange in dieser emotionalen Sackgasse zu verweilen.

Krebs

Der heutige Tag verspricht eine ruhige Atmosphäre, die sich optimal für Selbstreflexion und familiäre Überlegungen eignet. Die gegenwärtige Beschäftigung führt zu einer diffusen nervösen Spannung im gesamten Körper.

Es könnte sein, dass Sie gegenüber einigen wohlmeinenden Personen etwas taktlos agieren. Eine gute Möglichkeit, dies auszugleichen, besteht darin, sich aufgeschlossen gegenüber neuen Bekanntschaften zu zeigen.

Löwe

Verhindern Sie, dass andere Ihre Verantwortlichkeiten übernehmen, da dies zu Problemen führen könnte. Nervosität macht sich bemerkbar, und obwohl Sie ungeduldig sind, sollten Sie sich Zeit nehmen, um Distanz zu gewinnen.

Es scheint, als ob Menschen versuchen, Vorteile aus Ihrer Situation zu ziehen, und Ihre Intuition hat gute Gründe dafür. Bleiben Sie misstrauisch gegenüber Schmeicheleien und lassen Sie sich nicht leicht beeinflussen.

Jungfrau

Sie knüpfen faszinierende Verbindungen, die Ihnen neue Möglichkeiten eröffnen. Positive Freundschaften zeichnen sich ab, und es sind aussichtsreiche Begegnungen in Aussicht. Ihr stark beanspruchter Geist sehnt sich nach Entspannungsmomenten als Ausgleich. Nehmen Sie sich diese Zeit für sich selbst, und alles wird sich zum Guten wenden!

Ein längst vergessenes Problem in einer Beziehung tritt erneut in Erscheinung. Es ist jetzt an der Zeit, aktiv zu werden und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.