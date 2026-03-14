15-Jähriger klaut Linienbus und fährt Freundin zur Schule

Ein 15-Jähriger, ein gestohlener Linienbus und 130 Kilometer Fahrt – alles nur für einen Schulweg.

Ein 15-jähriger Jugendlicher hat in Wiesbaden einen Linienbus gestohlen und ist damit rund 130 Kilometer weit bis nach Karlsruhe gefahren – mit dem erklärten Ziel, seine Freundin zur Schule zu bringen. Laut Polizei entwendete der Jugendliche das Fahrzeug in den frühen Morgenstunden auf dem Betriebsgelände eines Verkehrsunternehmens in Wiesbaden.

Er öffnete den Bus ohne Gewaltanwendung und brachte ihn mithilfe eines Generalschlüssels zum Laufen. „Wie er an den Schlüssel gekommen ist und warum er den Bus so gut fahren konnte, wissen wir noch nicht“, sagte eine Polizeisprecherin. Offen bleibt auch die Frage, weshalb der Jugendliche seine 14-jährige Freundin ausgerechnet auf diesem ungewöhnlichen – und illegalen – Weg in die Schule begleitete.

Späte Entdeckung

Das Verschwinden des Busses, der in der Nacht zuvor frisch betankt worden war, fiel gegen 6.00 Uhr morgens auf. „Da man erst davon ausging, dass ein Busfahrer mit einem falschen Bus unterwegs sei, wurde der Vorfall erst gegen Mittag bei der Polizei bekannt.“ Die daraufhin eingeleiteten Ermittlungen führten die Beamten in Richtung Karlsruhe – wo eine Polizeistreife das Fahrzeug am Mittag schließlich entdeckte. Zu diesem Zeitpunkt hatte der 15-Jährige seine Freundin bereits abgeholt.

Folgen für den Jugendlichen

Gegen den Jugendlichen wird nun wegen Diebstahls sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Die Polizei übergab ihn in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten.

Der entwendete Linienbus blieb unbeschädigt.