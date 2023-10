28. Oktober 2023: So wird der Samstag für euer Sternzeichen!

Mit unserem exklusiven Tageshoroskop werden Sie auf einzigartige Weise in die Welt der Astrologie eingeführt.

Widder

Neue Bekanntschaften, die eine Bereicherung für die Zukunft darstellen, werden angezogen. Offenheit für neue Ideen ist ratsam. Das Bedürfnis nach Mäßigung wird verspürt, und das ist positiv. Die Orientierung an tieferen Instinkten und die Erholung von der gestrigen negativen Stimmung sind angebracht.

Das Leben kann in vollen Zügen genossen werden, während Offenheit und Harmonie mit anderen bewahrt werden.

Stier

Investieren Sie mehr Zeit in echte Freundschaften. Einsamkeit wird sich negativ auf Ihre Stimmung auswirken. Gehen Sie kurz an die frische Luft und streben Sie einen ausgewogenen Lebensstil an, um verlorene Energie zurückzugewinnen.

Ein Gefühl der Gelassenheit durchströmt Sie. Es ist jetzt die perfekte Zeit, Abstand zu nehmen und die Ereignisse der letzten zwei Wochen zu reflektieren.

Zwillinge

Sobald Sie eine klare Entscheidung getroffen haben, werden Sie Ihren Optimismus zurückgewinnen. Vermeiden Sie es also, die Dinge auf morgen zu verschieben. Sie haben zu lange auf ein Vergnügen verzichtet, das eine wichtige Rolle für Ihr Wohlbefinden spielt. Reflektieren Sie über Ihre Grundbedürfnisse.

Investieren Sie Ihre Zeit lieber in diejenigen, die es verdienen. Ihre Fähigkeit, wählerisch zu sein, ist von Vorteil.

Krebs

Sie werden in der Lage sein, ruhig und effizient im eigenen Interesse zu agieren. Es ist jetzt der passende Moment, um Kontakt mit Ihrer Bank aufzunehmen. Ruhe und Stärke sind notwendig, um sich zu erholen. Verfallen Sie nicht zu sehr den kulinarischen Versuchungen…

Ihr Geist ist von Verpflichtungen besessen. Lassen Sie sich nicht von den Dingen überwältigen. Sie werden ein wenig Druck ausüben müssen, um sich selbst etwas Zeit zu verschaffen.

Löwe

Die Atmosphäre ist angenehm, und Sie empfinden eine größere Fähigkeit, das Leben zu genießen. Folgen Sie Ihrem Enthusiasmus, da es Ihnen leichter fällt, Ihre Energie auf bevorstehende Ziele zu konzentrieren. Ihre Handlungen sind sowohl konstruktiv als auch gut durchdacht.

Verlassen Sie sich nicht allzu sehr auf Hilfe von anderen. In eigener Regie gelingen Ihnen die Dinge besser.

Jungfrau

Die schwankenden Stimmungen spiegeln Ihr inneres Zögern wider. Sie handhaben Ihre Energie vernünftiger, und ein verbessertes Gleichgewicht wird sichtbar.

Sie mussten viel tun, um eine unangenehme Situation in den Griff zu bekommen, aber dank Ihrer Entschlossenheit gelingt es Ihnen erfolgreich.