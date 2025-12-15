55-Jähriger mit Kopfverletzungen im Spital – Dieser Täter wird gesucht

Ein Streit um Lärm eskalierte in der Wiener U-Bahn-Station Seestadt. Nach einem Faustschlag stürzte das Opfer bewusstlos zu Boden – der Täter ist flüchtig.

Der 55-Jährige erhielt nach dem Vorfall umgehend notfallmedizinische Versorgung durch die Berufsrettung Wien und wurde mit schweren Verletzungen am Kopf in ein Krankenhaus eingeliefert. Ersten Zeugenberichten zufolge war dem Angriff eine Auseinandersetzung vorausgegangen, bei der es um die Lautstärke des mutmaßlichen Täters ging.

Gewalttat in Seestadt

Der Angreifer versetzte dem Mann einen Faustschlag, wodurch dieser zu Boden stürzte und das Bewusstsein verlor. Nachdem Augenzeugen die Polizei verständigt hatten, ergriff der Täter die Flucht aus dem Gebäude der Station Seestadt. Die unmittelbar eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Polizeiliche Ermittlungen

Den Ermittlern gelang es jedoch, ein Foto des Tatverdächtigen zu sichern. Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Vorfall, die auch anonym beim Kriminalreferat der Polizeiinspektion Sonnenallee unter 01-31310-66448 entgegengenommen werden.