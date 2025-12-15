Gefährlicher TikTok-Trend “Loaded Water”

Was in sozialen Medien als gesunder Durstlöscher gefeiert wird, entpuppt sich als potenzielles Gesundheitsrisiko. Der Trend “Loaded Water” birgt ungeahnte Gefahren.

Der “Loaded Water”-Trend auf Social-Media-Plattformen verbreitet sich rasant, doch er birgt versteckte Gesundheitsrisiken. Dieses mit verschiedenen Nährstoffen angereicherte und geschmacklich aufgewertete Wasser wird in zahlreichen Social-Media-Beiträgen für seine angeblichen Vorteile gepriesen. Nutzerinnen und Nutzer teilen Rezepte zur Eigenherstellung, während auch fertige Produkte auf dem Markt erhältlich sind.

Die Wahrnehmung dieses Trendgetränks ist jedoch oft irreführend. Es wird häufig als gesündere Alternative zu zuckerhaltigen Erfrischungsgetränken dargestellt. Marketingwirksame Begriffe wie Vitamin B, Taurin, Natrium, Kalium und Elektrolyte erwecken den Eindruck gesundheitlicher Vorteile.

⇢ Tödliche Likes? Warum Influencer-Gesundheitstipps junge Leben gefährden



Dosierung und Regulierung

Da “Loaded Water” rechtlich als Nahrungsergänzungsmittel eingestuft wird, unterliegt es weniger strengen Regulierungen als herkömmliche Lebensmittel. Dies führt zu Unsicherheiten bezüglich der exakten Zusammensetzung und Dosierung – besonders bei selbst gemischten Varianten. Wie bei allen Nahrungsergänzungsmitteln spielt die Dosierung eine entscheidende Rolle.

Besondere Bedenken bestehen hinsichtlich der enthaltenen Süßstoffe wie Sucralose oder Aspartam, deren gesundheitliche Auswirkungen wissenschaftlich umstritten sind. Auch die tägliche Koffeinzufuhr kann durch den Konsum von “Loaded Water” schnell die empfohlenen Grenzwerte überschreiten.

⇢ Vitaminschock: Fast jeder Zweite über 70 greift zur Tablette



Gesundheitliche Risiken

Fertige Mischungen enthalten oft bedenklich hohe Natriummengen. Für bestimmte Personengruppen – darunter Kinder, Jugendliche, Schwangere und Menschen mit Herzerkrankungen – ist von dem Trendgetränk grundsätzlich abzuraten. Generell empfiehlt sich ein maßvoller Konsum unter sorgfältiger Beachtung der Inhaltsstoffe.

Ein Warnzeichen: Ein ähnliches Trendgetränk führte bereits dazu, dass zwei junge Frauen medizinisch behandelt werden mussten. Trotz seiner Beliebtheit auf Social Media sollte “Loaded Water” daher mit Vorsicht konsumiert werden.

Die vermeintlichen Gesundheitsvorteile stehen in deutlichem Kontrast zu den potenziellen Risiken, die durch mangelnde Regulierung und unklare Dosierungsangaben entstehen.