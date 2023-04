81-jährige lernt mit ihrem Enkel das Autofahren

Eine 81-jährige Frau namens Vinka Djordjevic aus Mali Vrtop in der Nähe von Gadzin Han (Serbien) sitzt zum ersten Mal am Steuer und entdeckt ihre Leidenschaft für das Autofahren.



Ihr Enkel Jovan gibt ihr Zeit und Geduld, um ihre neue Leidenschaft auszuleben. Vinka, die normalerweise den ganzen Tag auf dem Land arbeitet, freut sich besonders über die gemeinsame Zeit mit ihrem Enkel beim Autofahren.



Sie wollte schon immer Autofahren lernen, aber als sie jünger war, hatte sie keine Gelegenheit dazu. Ihr Enkel hilft ihr nun, ihren lang gehegten Wunsch zu erfüllen. Sie hat sich bereits in verschiedenen Autos wie Lada, Golf und Buggy ausprobiert, aber ihr Favorit ist der beliebte Balkan-Oldtimer „Fico“.

„Das war sehr ungewöhnlich für sie, aber am Ende jeder Fahrt findet sie es sehr interessant. Sie ist hartnäckig, sie will wirklich gut fahren lerne“, sagte ihr Enkel Jovan Mitrovic.

Auf die Frage, welche Art von Reifen sie derzeit hat, antwortet Oma Vinka: „Ich tippe auf Sommerreifen.“ Und über die Geschwindigkeit, mit der sie normalerweise fährt, sagte sie, dass sie so viel fährt, wie ihr Enkel entscheidet.

Die beiden sind oft auf den Sportplätzen zu sehen und zeigen, dass es nie zu spät ist, neue Dinge zu lernen und seine Träume zu verwirklichen, unabhängig vom Alter.