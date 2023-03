Mit nur 16 Jahren: Sie fährt Traktor und nimmt an Stierkämpfen teil (VIDEO)

In ländlichen Gebieten bedeutet das Aufwachsen eine Vielzahl von Aufgaben, mit denen junge Menschen in der Stadt niemals oder extrem selten konfrontiert werden. Es ist logisch, dass unter solchen speziellen Bedingungen einige ungewöhnliche Gewohnheiten und Berufe entstehen. Eine solche Geschichte über diese Art von Aufwachsen kommt aus Bugojno und die Hauptfigur ist Emina Catic (16), deren größte Liebe Stiere und Stierkämpfe sind.

Emina ist die jüngste Besitzerin und Konditionstrainerin von Stieren in Bosnien und Herzegowina. In ihrem Stall hat sie sechs Stiere. Sie geht in die erste Klasse der Mittelschule und hilft neben ihrer Liebe zu Stieren auch ihrer Familie in der Landwirtschaft.

Auf dem YouTube-Kanal Tatabrada.tv stellt Emina ihre drei Stiere vor, von denen Roni ihr Lieblingsstier ist, den sie seit ihrer frühen Kindheit liebt. Die Liebe zu Stieren wurde ihr bereits von ihren Eltern seit ihrer Kindheit vermittelt. Daher war es für sie nicht schwer, sich selbst um sie zu kümmern. „Als ich das erste Mal in den Stall kam und anfing, diese Arbeit zu machen, war ich in der vierten Grundschulklasse. Wir hatten damals einen alten Stier, der vielleicht 850 Kilo wog, aber er stach jeden ein wenig. Ich habe ihn einmal alleine rausgeführt, er hat mir nichts getan, ich habe ihn trainiert, geführt…“, erklärt Emina und betont, dass sie seit ihrer Kindheit keine Angst vor diesen großen Tieren hatte.

Deshalb kaufte ihr Vater ihr auch einen Stier, weil er sah, dass sie sich mit ihnen auskennt. So begann sie bald darauf mit dem Training zusammen mit ihnen, um später mit ihrem Vater zu Stierkämpfen zu gehen. „Der erste Auftritt war einfach bei einem Treffen in der Bajrina-Arena in Donji Vakuf. Seitdem hat sich meine Liebe zu Kämpfen entwickelt und die anderen haben mich unterstützt und hier bin ich“, sagt Emina, die zugibt, dass es sowohl Siege als auch Niederlagen gab, aber keine Sorge, sie hat gerade erst mit dieser Sportart begonnen und hofft, in weiteren Kämpfen Erfolg zu haben.

Emina erzählt eine weitere interessante Tatsache: dass es unter den Stieren einen gibt, vor dem ihr Vater am meisten Angst hat. „Es gibt einen Ochsen, vor dem mein Vater Angst hat, aber ich nicht. Also führe ich ihn ständig aus. Aber es gibt auch einen, den er liebt, Jelenko, er ist alt. Aber mein Vater mag ihn, weil er nie auf ihn losgegangen ist, er hat große Hörner, aber er ist immer nett. Wenn jemand mit einer vollen Tasche Geld für ihn kommen würde, würde er ihn nicht verkaufen“, erklärt die 16-jährige Emina, die glaubt, dass ihr Mut, in der Nähe von so großen Tieren zu sein, wahrscheinlich von selbst gekommen ist.

Was die Vorbereitung der Stiere auf den Kampf betrifft, sagt Emina, dass einige Dinge Vorrang vor anderen haben: „Die Ernährung ist am wichtigsten. Dann kommen die Trainings. Zum Beispiel wird alle zwei oder drei Tage ein Training eingeführt, und wenn ein Kampf vereinbart wird, trainieren wir jeden Morgen oder Nacht. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich nach der Schule abends für zwei Stunden jeden zweiten Tag zum Training gehe“, erklärt das Mädchen und fügt hinzu, dass es auch um Kühe, Kälber und alle anderen Tiere geht, bei denen sie ihren Eltern hilft.

Auf die Frage, wie ihr Umfeld auf ihren Sport reagiert, sagt Emina, dass die Reaktionen unterschiedlich sind: „Zum Beispiel finden meine Altersgenossen in der Schule es lustig. Sie verbringen ihre Zeit auf sozialen Medien. Ich mag das nicht so sehr. Ich verbringe mehr Zeit mit Stieren. Solange sie nicht hungrig sind, können sie auf das Internet warten“, sagt Emina und fügt hinzu, dass es eine Altersgenossin gibt, die denselben Sport betreibt, sodass sie sich gegenseitig ergänzen.

Obwohl sie erst 16 Jahre alt ist, fährt Emina auch Traktor, bereitet Futter für ihre Lieblinge vor und schafft es trotz allem erfolgreich in der Schule zu sein. Sie sagt, dass die Jungs keine Angst vor ihr haben, weil sie so starke Tiere hat und weil sie meist aus derselben Welt kommen, sind ihre Interessen ähnlich. Emina lernt in diesem Sport am meisten von alten Kordaschen, da sie sagt, dass die jüngeren Kordaschen sich mehr auf die Werbung für die Stiere konzentrieren und man von ihnen wenig lernen kann.

„Es gibt kein Geld, das die Liebe zu Stieren ersetzen kann, kein Auto, keine Millionen“, sagt Emina aufrichtig.