Schüler verteilt 3.000 Euro an Klassenkameraden

Ein Schüler der vierten Klasse einer Grundschule in Aleksinac in Serbien nahm 3.000 Euro aus den Ersparnissen seiner Eltern und verteilte sie an seine Klassenkameraden. Eine Quelle, die mit dem Fall vertraut ist, sagte serbischen Medien gegenüber, dass der Junge eines Tages in die Schule kam und allen Klassenkameraden flüsterte, dass er nach dem Unterricht eine Überraschung für sie vorbereitet habe.

„Nachdem der Unterricht beendet war, versammelte er die gesamte Klasse und begann das Geld zu verteilen. Einige erhielten 50, einige 100 und einige sogar 300 Euro! Die Kinder waren anfangs verwirrt, dann aber begeistert und nahmen das Geschenk von ihrem Freund an“, sagte die Quelle.

Die Eltern merkten anfangs nicht, bis die Mutter eines Jungen ein paar Tage später 300 Euro in der Tasche ihres Sohnes fand. Sie fragte ihn sofort, woher er so viel Geld habe. Der Junge sagte, er habe es auf dem Schulhof gefunden. Die Mutter sagte ihm, dass sie die Schule informieren werde, damit das Geld zurückgegeben und herausgefunden werden könne, wem es gehöre. Der Junge erzählte seiner Mutter dann, dass jeder in der Klasse Geld von seinem Freund erhalten hatte. Die Frau rief sofort die Lehrerin an, die die anderen Eltern informierte, mit ihren Kindern zu sprechen und nach dem Geld zu suchen. Natürlich informierte sie auch die Mutter des Jungen, der die Ersparnisse verteilte.

„Die Kinder steckten das Geld in die Kästchen, unter die Kissen… Die Mutter eines Jungen hat das ganze Haus auf den Kopf gestellt und 200 Euro unter dem Teppich gefunden, weil ihr Sohn das Geld nicht zurückgeben wollte. Einige Kinder haben das Geld sogar in Dinar zurückgegeben und ihren Eltern gesagt, dass sie das von ihrem Freund erhaltene Euro-Geld in Wechselstuben umgetauscht haben, um Taschengeld zu haben. Es gab auch Kinder, die das ganze Geld ausgegeben haben, sodass ihre Eltern das Geld aus eigener Tasche zurückgeben mussten. Auf jeden Fall war es für die Eltern des Jungen, der die Ersparnisse genommen hat, das Schlimmste! Sie haben sofort nach dem Anruf der Lehrerin verstanden, dass er genau 3.000 Euro aus ihrem Haus genommen hat. Am Ende wurde das gesamte Geld zurückgegeben, was gut ist“, sagte der Elternteil.

Versteckt vor den Eltern

Es wird vermutet, dass der zehnjährige Junge auf diese Idee kam, nachdem ein neuer Schüler aus einer wohlhabenden Familie in die Klasse gekommen war. Angeblich hat er jeden Tag nach der Schule seine Klassenkameraden zu Pizza und Kuchen eingeladen, was ihn innerhalb weniger Tage zum Hauptstar der Klasse machte.

„Jeder wollte mit ihm abhängen! Es gefiel ihnen, wenn er sie nach der Schule verwöhnte, er war sehr großzügig. Egal, was jemand bestellen wollte, er bezahlte dafür. Aber ein Junge in der Klasse mochte das nicht. Er erkannte, dass alle Aufmerksamkeit auf den neuen Schüler gerichtet war, also wollte er auch im Mittelpunkt stehen. Allmählich folgte er, wo die Eltern ihre Ersparnisse aufbewahrten, und beschloss dann, das Sparschwein zu stehlen“, sagte der Elternteil.

Die Direktorin dieser Grundschule erklärte, dass es sich um eine „private Situation zwischen den Familien der Schüler“ handelte.

„Die Situation wurde durch eine gute Reaktion der Eltern gelöst. Die Schule wird ihre pädagogische Arbeit fortsetzen und Kindern und Eltern mit allen verfügbaren Ressourcen Unterstützung bieten“, sagte die Schulleiterin.