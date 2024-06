Ab Herbst: Ferrero kündigt Nutella-Änderung an

Sechs Jahrzehnte ist es her, dass Nutella, die Streichcreme, die Generationen begeistert hat, ihren Siegeszug in die Herzen der Naschkatzen rund um den Globus antrat. Nun steht die Marke vor einer revolutionären Veränderung: Zum ersten Mal in ihrer Geschichte kündigt Ferrero eine vegane Version an – ein Schritt, der das kulinarische Erbe des Kultprodukts in eine neue Ära führt.

Giorgio Santambrogio, der Spitzenmann der Végé-Gruppe in Italien, verkündete die Neuheit mit den Worten: „Nutella verändert sich, entwickelt sich weiter.“ Das Produkt, dessen Name seit Generationen Synonym für köstliche Schokoladencrème steht, erhält nun eine pflanzenbasierte Schwester: „Nutella Plant Based“. Italien, das Heimatland der Marke, wird die Ehre zuteil, als erstes Land diese Innovation zu begrüßen.

Obwohl Ferrero bislang keinen offiziellen Termin für den Start in Deutschland bekannt gegeben hat, sind die Vorzeichen eindeutig: Die Marke wurde bereits im Dezember 2023 rechtlich geschützt. Es deutet alles darauf hin, dass auch die deutschen Verbraucher bald in den Genuss der veganen Version kommen werden, die neben der traditionellen Nutella in den Supermarktregalen Platz finden soll.

Neue Rezeptur

Die Neuerung betrifft vor allem die Zutatenliste, in der das Milchpulver durch eine pflanzliche Alternative ersetzt wird. Wie genau das den Geschmack beeinflusst, bleibt vorerst Ferreros Geheimnis. Ungeachtet der Rezepturänderung bleibt Nutella eine der begehrtesten Schokoladendelikatessen weltweit. Ferrero verzeichnet jährlich einen Absatz von 250.000 Tonnen des Originals in 75 Ländern. Zudem hat das Unternehmen kürzlich ein Nutella-Eis eingeführt, das die Produktfamilie erweitert.