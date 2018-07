Ab Herbst kommen die Deutschförderklassen: Lehrpläne stehen

Ab kommendem Schuljahr müssen Schüler, die nicht gut genug Deutsch sprechen, eigene Klassen besuchen. Dort lernen sie 15 bis 20 Stunden pro Woche Deutsch – und zwar maximal vier Semester.

Die im Herbst startenden Förderklassen für Schüler mit mangelnden Deutschkenntnissen nehmen Gestalt an. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat nun die Entwürfe für die ersten Lehrpläne in den einzelnen Schultypen in Begutachtung geschickt, berichtet „ORF“. Die Frist endet am 24. August.

Besuchen müssen die Deutschklassen jene Kinder, die dem Unterricht wegen sprachlicher Probleme nicht folgen können. Die Änderung ist für das Schuljahr 2018/2019 noch nicht verpflichtend.