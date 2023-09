AirPods bekommen neues Update!

Apple, das Technologieunternehmen aus Cupertino, hat kürzlich eine Reihe von Funktionserweiterungen für seine AirPods angekündigt. Mit dem Rollout von iOS 17 am 18. September hat Apple sein AirPod-Portfolio mit neuen Funktionen ausgestattet, die das Benutzererlebnis noch intuitiver und anpassungsfähiger machen. Die Updates betreffen die AirPods Pro der ersten und zweiten Generation sowie die AirPods der dritten Generation und die AirPods Max.

Die AirPods Pro der ersten Generation erhalten mit der Treibervariante 6A300 ein Update, während die zweite Generation die Version 6A301 erhält. Ein zentrales Merkmal dieser Updates ist die verbesserte Verbindung und Nutzung mit mehreren Apple-Geräten, die nun zuverlässiger und einfacher funktioniert. Allerdings, und das sollte nicht unerwähnt bleiben, fehlt weiterhin die Bluetooth-Multiport-Funktion, wodurch diese Verbesserung nur den Nutzern zugänglich ist, die sich ganz im Apple-Universum bewegen.

Für die AirPods der dritten Generation und die AirPods Max gibt es eine interessante Neuerung: die Stummschaltungsfunktion. Mit einem einfachen Druck auf den Stil während eines Telefonats kann man das Mikrofon stumm schalten, um beispielsweise mit anderen Personen zu sprechen. Ein erneuter Druck aktiviert das Mikrofon wieder. Um das Gespräch zu beenden, muss man zweimal drücken. Bei den AirPods Max erfolgt die Steuerung über den seitlichen Drehregler, die sogenannte „Digital Crown“.

Exklusive Features für die AirPods Pro 2

Die AirPods Pro 2, sowohl mit Lightning- als auch mit USB-C-Anschluss, können sich auf drei spezielle Neuerungen freuen. Zunächst können die AirPods Pro 2 nun Umgebungsgeräusche analysieren und einen optimalen Modus zur Musikwiedergabe schaffen. Dies funktioniert sowohl im Transparent-Modus, der Umgebungsgeräusche zulässt, als auch im Modus für aktive Geräuschunterdrückung, der alle Außengeräusche filtert. Dabei werden nur störende Hintergrundgeräusche wie Gespräche im Büro oder Lärm im Café herausgefiltert.

Zweitens nutzt Apple eine KI-Funktion des maschinellen Lernens, um die Hörgewohnheiten der Nutzer zu erlernen und eine für den Hörer optimale Lautstärke zu erstellen. Dies soll die Qualität der Musikwiedergabe verbessern.

Drittens wurde eine völlig neue Funktion eingeführt, die bereits in den Top-Modellen von Sony vorhanden ist: Wenn ein Nutzer, der gerade Musik hört, gezielt angesprochen wird, erkennen die AirPods dies und schalten die Geräuschunterdrückungsfunktion aus und reduzieren die Lautstärke, sodass der Träger dem Gespräch folgen kann. So müssen die Geräte nicht mehr aus dem Ohr genommen werden.

Wie und wo bekomme ich die Updates?

Das Rollout der neuen Firmware hat bereits begonnen und läuft vollautomatisch ab. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass ein Firmware-Update stattgefunden hat. Um sicherzustellen, dass das Update durchgeführt wird, sollten die Geräte in einem Case geladen und in der Nähe eines kompatiblen Apple-Gerätes, wie zum Beispiel einem MacBook, einem iPhone oder einem iPad, positioniert werden. Android-Nutzer erhalten ihr Update leider nur in einem Apple Store.