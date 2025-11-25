American Pie-Star kollabiert: “Mein Getränk wurde manipuliert”

Verwirrt, benommen und auf einer Trage abtransportiert – “American Pie”-Star Tara Reid erlebte einen dramatischen Zusammenbruch in einem Chicagoer Hotel und vermutet K.O.-Tropfen.

In Chicago kam es zu einem beunruhigenden Zwischenfall mit Schauspielerin Tara Reid. Die 48-Jährige wurde am Sonntagvormittag in der Lobby eines Hotels in desorientiertem Zustand mit undeutlicher Sprache aufgefunden. Der “American Pie”-Star musste schließlich von Sanitätern versorgt und um 12:39 Uhr auf einer Trage ins Krankenhaus transportiert werden.

Laut People erschien Reid gegen Mittag im DoubleTree-Hotel in Chicago, wo sie deutliche Anzeichen von Verwirrtheit zeigte und wiederholt die Körperkontrolle verlor. Videoaufnahmen dokumentieren, wie mehrere Personen erfolglos versuchten, die benommene Schauspielerin in einen Rollstuhl zu setzen, aus dem sie immer wieder herausrutschte. Augenzeugen berichteten gegenüber TMZ, Reid habe ausgerufen: “Ihr wisst nicht, wer ich bin, ich bin berühmt. Ich bin Schauspielerin.”

Reids Darstellung

Die Schauspielerin vermutet eine Fremdeinwirkung: “Mein Getränk wurde manipuliert.” In ihrer Darstellung gegenüber TMZ schilderte Reid, sie habe am späten Samstagabend eingecheckt und an der Hotelbar Wein konsumiert. In der Lobby sei sie auf YouTuber getroffen und habe mit einem von ihnen kurz das Gebäude verlassen, um zu rauchen.

Bei ihrer Rückkehr sei ihr Glas mit einer Serviette abgedeckt gewesen – etwas, das sie nach eigener Aussage nicht selbst veranlasst habe. Dennoch habe sie weitergetrunken. Ihre nächste Erinnerung sei das Erwachen im Krankenhaus.

Ein Sprecher der Schauspielerin teilte mit: “Tara Reid hat eine Polizeianzeige erstattet, da sie glaubt, dass ihr Getränk manipuliert wurde. Sie arbeitet vollständig mit der Untersuchung zusammen und bittet um Privatsphäre.” Zusätzlich appellierte Reid an ihre Anhänger: “Passt auf eure Getränke auf, lasst sie nie unbeaufsichtigt.”

Widersprüchliche Angaben

Die Behörden zeichnen jedoch ein anderes Bild. Nach Polizeiangaben existieren bislang keine Indizien für eine Verabreichung von Drogen. Zudem sei von Reid weder eine Kontaktaufnahme erfolgt noch eine Anzeige eingegangen.

Tara Reid erlangte 1999 durch “American Pie” internationale Bekanntheit. In den folgenden Jahren bestimmten weniger ihre schauspielerischen Leistungen die Medienberichte als vielmehr Schlagzeilen über ausschweifende Partys, Drogenprobleme, öffentliche Zusammenbrüche und drastischen Gewichtsverlust.

Ob tatsächlich eine Fremdeinwirkung vorliegt oder gesundheitliche Probleme die Ursache sind, müssen nun die laufenden Ermittlungen zeigen.