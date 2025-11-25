Tödliche Smartphone-Panne: Pixel-Nutzer konnten Rettung nicht rufen

Ein kritischer Fehler blockierte Notrufe auf Pixel-Smartphones. Google liefert jetzt die Lösung – zusammen mit weiteren Verbesserungen für zahlreiche Modelle.

Mit dem neuesten Android 16-Update behebt Google eine Reihe von Problemen auf aktuellen Pixel-Smartphones. Im Mittelpunkt steht die Beseitigung eines kritischen Fehlers, der den Zugang zur Notrufnummer 911 verhinderte. Betroffene Nutzer konnten trotz voller Netzabdeckung keine Verbindung zum Notdienst herstellen. Der Konzern hat die Ursache identifiziert und liefert nun eine dauerhafte Lösung. “Nach der Installation sollten Sie problemlos den Notdienst rufen können”, heißt es dazu im Bericht.

Die Aktualisierung wird schrittweise für zahlreiche Geräte ausgerollt: Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL und Pixel 10 Pro Fold. Wie Phone Arena berichtet, werden die Modelle Pixel 6 und Pixel 7 bei diesem Update nicht berücksichtigt.

Weitere Verbesserungen

Neben dem sicherheitskritischen Fehler adressiert Google weitere technische Schwachstellen. Ein störender Regenbogeneffekt bei Weitwinkel- und Teleaufnahmen verschwindet, während Ladefunktion und Akkuleistung optimiert wurden. Nach dem Update soll das Betriebssystem stabiler laufen und Anwendungen zuverlässiger starten.

Ergänzend zum Fehlerbehebungspaket bringt der aktuelle Feature Drop zusätzliche Funktionen. Dazu gehören KI-basierte Fotobearbeitungsmöglichkeiten mit dem Gemini Nano Banana-Modell, automatische Zusammenfassungen von Chatverläufen in der Benachrichtigungsleiste sowie ein neues Warnsystem gegen Betrugsversuche in Messaging-Diensten.

RCS-Archivierung

Besitzer eines Pixel 10 erhalten zudem eine spezielle Maps-Ansicht im Energiesparmodus, die die Akkulaufzeit um bis zu vier Stunden verlängern kann.

Parallel sorgt eine weitere Google-Neuerung für Aufmerksamkeit. Der Konzern implementiert eine RCS-Archivierungsfunktion für verwaltete Pixel-Geräte, die bei der Einhaltung von Dokumentationsvorschriften helfen soll. Mitarbeiter sollten beachten, dass ihre RCS-Chats dadurch potenziell einsehbar werden.

Das System ermöglicht zertifizierten Archivierungs-Apps von Drittanbietern den direkten Zugriff auf Google Messages.

Diese speichern Nachrichten beim Senden, Empfangen, Bearbeiten oder Löschen.