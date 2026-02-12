Amoklauf in Schule: 18-jährige Trans-Frau erschoss davor eigene Familie

Schock in der 2.400-Seelen-Gemeinde Tumbler Ridge: Ein 18-Jähriger tötete acht Menschen, darunter Kinder und die eigene Mutter, bevor er selbst starb.

In der kanadischen Kleinstadt Tumbler Ridge (British Columbia) ereignete sich am Dienstag ein verheerender Amoklauf. Ein bewaffneter 18-Jähriger drang in eine Highschool ein und eröffnete das Feuer auf Schüler und Lehrpersonal. Bei dem Angriff in der 2.400-Einwohner-Gemeinde im Nordosten British Columbias kamen mehrere Menschen ums Leben, vorwiegend Kinder. Die Behörden identifizierten bei einer Pressekonferenz am Mittwoch Jesse Van Rootselaar als mutmaßlichen Täter – als biologischer Mann geboren, der als Frau lebte.

Nach Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden tötete Rootselaar zuerst die eigene Mutter sowie den jüngeren Stiefbruder in deren Wohnhaus, bevor der Angriff auf die Bildungseinrichtung im abgeschiedenen Bergdorf Tumbler Ridge folgte. Dabei soll der Teenager ein braunes Kleid getragen haben. Die meisten jugendlichen Opfer befanden sich zum Tatzeitpunkt in der Bibliothek des Schulgebäudes. Den Angaben zufolge erlag Rootselaar vermutlich selbst zugefügten Verletzungen. Die verwendete Schusswaffe war nicht auf den Angreifer registriert.

Opferzahlen und Verletzte

Der Amoklauf forderte insgesamt acht Todesopfer: eine 39-jährige Lehrerin, drei Schülerinnen und zwei Schüler zwischen 12 und 13 Jahren sowie die 39-jährige Mutter und den 11-jährigen Stiefbruder des Täters. Zudem wurden 27 Personen verletzt, zwei davon lebensgefährlich, wie die Polizei mitteilte. Frühere Berichte über zehn Todesopfer wurden von den Behörden später korrigiert. Rootselaar selbst wurde tot aufgefunden.

Dwayne McDonald, stellvertretender Kommissar der Royal Canadian Mounted Police, berichtete von einer Vorgeschichte psychischer Probleme bei Rootselaar. Es habe in der Vergangenheit mehrere Notrufe gegeben, die zu Festnahmen und medizinischen Untersuchungen des Teenagers führten. Bei diesen Einsätzen wurden auch Waffen sichergestellt. Das Motiv für die Gewalttat bleibt bislang ungeklärt.

Hintergrund zur Schule

Der Täter hatte die betroffene Bildungseinrichtung vor vier Jahren verlassen. Tumbler Ridge liegt mehr als 1.000 Kilometer nördlich von Vancouver. Die angegriffene Tumbler Ridge Secondary School wird laut offizieller Website von 175 Schülern der siebten bis zwölften Klasse besucht. Nach Polizeiangaben hatte Rootselaar die Schule etwa vier Jahre vor der Tat abgebrochen.

Premierminister Mark Carney (60) drückte sein Mitgefühl mit den Worten aus: „Eltern, Großeltern, Schwestern und Brüder in Tumbler Ridge werden ohne einen geliebten Menschen aufwachen. Die Nation trauert mit Ihnen, und Kanada steht Ihnen zur Seite.“ Carney ordnete an, die Flaggen an Regierungsgebäuden für sieben Tage auf Halbmast zu setzen.

„Wir werden das durchstehen.“