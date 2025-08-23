Arbeitslos, geschieden, obdachlos – dann vergisst er seinen Lottoschein

Michael J. Weirsky aus New Jersey hat sich das Leben durch den zweitgrößten Mega Millions Jackpot der Geschichte komplett auf den Kopf gestellt. Der 54-jährige Mann aus Alpha lebte nach seiner Scheidung arbeitslos in prekären Verhältnissen, gewann am 1. März 2019 stolze 273 Millionen Dollar – und hätte sein Glück beinahe verschenkt.

An einem gewöhnlichen Tag im März 2019 investierte Weirsky seine letzten 10 Dollar in Lottoscheine in einem **QuickChek-Store in Phillipsburg**, ohne große Hoffnungen zu hegen. Was dann geschah, gleicht einem Hollywoodfilm: Zwei Tage später erfuhr er von seinem Millionengewinn. Doch das Schicksal stellte ihn auf die Probe – er hatte die wertvollen Scheine achtlos am Verkaufstresen liegen lassen. Nur dank eines ehrlichen Store-Mitarbeiters, der die Lottoscheine aufbewahrte, konnte der frischgebackene Millionär seinen **273-Millionen-Dollar-Gewinn** überhaupt einlösen.

Schwere Vergangenheit

Seine Lebensgeschichte liest sich wie ein klassisches Vom-Tellerwäscher-zum-Millionär-Märchen. Der **54-Jährige aus Warren County** war seit über einem Jahr arbeitslos. Nach der Scheidung von seiner Frau, die ihn während seiner Arbeitslosigkeit finanziell über Wasser gehalten hatte, fristete er ein bescheidenes Dasein. „Lottoscheine waren eigentlich ein Luxus, den ich mir kaum leisten konnte“, gestand der Glückspilz. **Als Mega Millions-Gewinner rang er damit den zweitgrößten Jackpot der Lotterie-Geschichte nieder.**

Bodenständige Pläne

Seine Pläne für das unverhoffte Vermögen sind bodenständig: Zuerst will er sich einen neuen **Ford Raptor Pickup-Truck** gönnen, dann mit einem Anwalt über sinnvolle Investitionsmöglichkeiten beraten. **Bei der offiziellen Scheckübergabe in Trenton** betonte Weirsky, dass er trotz des Millionengewinns auf dem Boden bleiben wolle.

Der ehrliche Laden-Mitarbeiter, der seine Tickets aufbewahrte, erhielt als Dankeschön eine großzügige Belohnung.