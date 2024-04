Balkan Food Festival 2024: Erlebe die Vielfalt der Balkanküche in Wien

Erlebe am 13. und 14. April das Balkan Food Festival am Schwarzenbergplatz in Wien! Probiere „ćevapčići“, „pašticada“, „burek“ und mehr! Kostenloser Eintritt, tolle Angebote und Live-Musik erwarten dich! Entdecke die Aromen des Balkans!

Dieses Wochenende, am 13. und 14. April, verwandelt sich der Schwarzenbergplatz in Wien in einen Schauplatz voller köstlicher Düfte und kultureller Vielfalt beim Balkan Food Festival. Gastgeber sind Vertreter aus allen Balkanländern, die ihre gastronomischen Schätze und kulturellen Erbesstücke präsentieren werden.

Auswahl und Vielfalt der Balkanküche

Serbien: Probiere die köstlichen „ćevapčići“, Hackfleischbällchen mit frischem Brot und Zwiebeln.

Kroatien: Kostenloses Genussangebot von „pašticada“, zartes Lammfleisch in süßer Soße.

Bosnien und Herzegowina: Lerne „burek“ kennen, ein herzhaftes Strudelteiggebäck mit Fleisch oder Käse.

Slowenien: Erlebe die rauchige „kranjska klobasa“ Wurst mit traditionellem Senf und Brot.

Mazedonien: Kostenloser Genuss von „ajvar“, einer leckeren Tomaten-Paprika-Paste.

Montenegro: Probier den unvergleichlichen „njeguški pršut“, luftgetrockneter Schinken mit besonderem Aroma.

Griechenland: Genieße den klassischen „Gyros“ mit gegrilltem Fleisch, Gemüse und Tzatziki in Pita-Brot.

Rumänien: Kostenloses Angebot von „sarmale“, gefüllte Kohlblätter mit Fleisch und Reis, traditionell mit Sauerkraut.

Türkei: Entdecke die Vielfalt des „Kebab“, gegrilltes Fleisch und Gemüse mit frischem Salat und Pitabrot.

Auch für Veganer gibt es eine breite Auswahl an köstlichen veganen Gerichten.

Unterhaltung nach Balkan-Art

Auf der Bühne erwartet Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Folklore-Aufführungen und Live-Musik, die die beliebtesten Balkan-Hits nach Wien bringen. Für die jüngsten Gäste steht eine riesige Hüpfburg bereit, um noch mehr Spaß und Abenteuer zu bieten.

Šlivovitz als Geschenk

Der Eintritt ist an beiden Tagen frei, und die ersten 500 erwachsenen Gäste von 12.00 bis 14.00 Uhr erhalten einen kostenlosen šlivovitz als besonderes Geschenk. Drucke den Balkan Festival Gutschein aus oder zeige ihn auf dem Bildschirm vor, um zusätzliche Rabatte zu erhalten:

2 Bierkrüge zum Preis von 3!

2 Spritzer zum Preis von 4!

Verpasse nicht dieses aufregende kulinarische und kulturelle Ereignis! Komm vorbei zum Balkan Food Festival 2024 am Schwarzenbergplatz in Wien und entdecke die Aromen und Kulturen des Balkans. Wir sehen uns dort!

HARD FACTS Wann? 13. und 14. April, 12.00 bis 22.00 Uhr.

Wo? Schwarzenbergplatz, 1010 Wien

Eintritt? Kostenlos!

Wir freuen uns auf euch!