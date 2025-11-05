Ballsaison sprengt alle Rekorde: 600.000 Gäste trotzen der Teuerung

Mit der traditionellen ersten Quadrille am Wiener Graben läutet Wien am 11. November seine Ballsaison ein. Die kommenden Monate versprechen dabei alle bisherigen Rekorde zu brechen. Eine aktuelle Erhebung der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien prognostiziert Bestnoten für die Veranstalter: 600.000 Menschen werden erwartet – ein deutlicher Anstieg gegenüber den 520.000 Gästen der Vorsaison.

Dieser Zuwachs von mehr als 15 Prozent unterstreicht die ungebrochene Anziehungskraft der Wiener Tanzveranstaltungen, die selbst angesichts steigender Lebenshaltungskosten nicht an Attraktivität einbüßen.

Die finanziellen Dimensionen eines Ballbesuchs sind beachtlich: Durchschnittlich 130 Euro werden für Eintrittskarte und Tischreservierung fällig. Kulinarische Genüsse schlagen mit weiteren 90 Euro zu Buche. Addiert man Nebenkosten wie Garderobe, Friseurbesuch und Transportmittel, ergibt sich eine Gesamtsumme von etwa 390 Euro pro Person – ein Anstieg gegenüber den 365 Euro des Vorjahres.

Kontinuierlicher Aufwärtstrend

Der Langzeitvergleich verdeutlicht den kontinuierlichen Aufwärtstrend: Während in der Saison 2011/12 etwa 475.000 Tanzbegeisterte gezählt wurden, liegt die aktuelle Prognose um mehr als 26 Prozent höher. „Die Wiener Bälle werden immer populärer – sowohl international als auch bei den Wienerinnen und Wienern.“ Das liegt vor allem daran, dass es den Veranstaltern gelungen ist, die Bälle zu modernisieren, etwa durch zeitgemäße Mitternachtseinlagen oder Fotopoints, gleichzeitig aber auch die Traditionen hoch gehalten werden,“ erläutert Dominic Schmid von der Sparte Tourismus.

Wirtschaftsmotor Ball

„Die Wiener Ballsaison ist weit mehr als ein gesellschaftliches Highlight – sie ist ein wichtiger Wirtschaftsmotor für zahlreiche Gewerbe- und Handwerksbranchen in unserer Stadt“, betont Maria Neumann von der Wirtschaftskammer Wien. Von der tanzenden Hochsaison profitieren demnach rund 1.000 Unternehmen aus verschiedensten Branchen – von der Modewirtschaft über Blumengeschäfte bis hin zu Konditoreien und Sicherheitsdiensten.

Rauchfangkehrerball, 14. November 2025

Zuckerbäckerball, 15. Jänner 2026

Wiener Philharmonikerball, 22. Jänner 2026

Kaffeesiederball, 23. Jänner 2026

Wiener Jägerball, 26. Jänner 2026

Wiener Opernball, 12. Februar 2026