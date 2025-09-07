Bei Schuss auf Vogel: Vater erschießt versehentlich eigene Tochter

Ein tödlicher Fehlschuss in Illinois kostete eine Jugendliche das Leben – kurz vor ihrem 15. Geburtstag. Der Vater wollte einen Bussard in seiner Scheune erlegen, doch die Kugel durchdrang das Tier und traf seine Tochter tödlich.

Wie die New York Post berichtet, ereignete sich der folgenschwere Zwischenfall vor einigen Wochen auf dem Grundstück von David Schultheis. Der 34-Jährige zielte auf einen Raubvogel, der in seine Scheune eingedrungen war. Nach dem Schuss durchschlug das Projektil nicht nur den Bussard, sondern auch ein Fenster und verletzte seine 14-jährige Tochter Emma lebensgefährlich.

Tragische Folgen

Schultheis alarmierte umgehend den Notdienst. Laut Polizeibericht begannen die rasch eingetroffenen Sanitäter sofort mit der Reanimation der Jugendlichen. Alle Wiederbelebungsversuche blieben jedoch erfolglos – Emma erlag ihren Verletzungen kurze Zeit später im Krankenhaus. Die Tragödie überschattete die Familie besonders schwer, da die Teenagerin nur wenige Tage später ihren 15. Geburtstag gefeiert hätte.

Rechtliche Konsequenzen

Die Behörden leiteten unverzüglich Ermittlungen ein. Die Staatsanwaltschaft von Monroe County erhob nach Abschluss der Ermittlungen am 2. September offiziell Anklage gegen David Schultheis wegen fahrlässigen Umgangs mit einer Schusswaffe.

Obwohl er sich den Behörden freiwillig stellte, bleibt Schultheis bis zur Hauptverhandlung auf freiem Fuß. Parallel wurde auch eine Frau namens Karen Schwarze angeklagt: Sie soll laut Ermittlungen die Tatwaffe nach dem Vorfall versteckt und andere Personen dazu gedrängt haben, gegenüber der Polizei zu schweigen. Gegen sie wurden daher Anklagen wegen Vertuschung eines Mordes und Behinderung der Justiz erhoben.