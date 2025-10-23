Benzinduft fürs Auto: Fahrer lieben den neuen Duftbaum (VIDEO)

Kia sorgt in Finnland mit einer ungewöhnlichen Idee für Schmunzeln: Benzinduft für Elektroautos.

In den sozialen Medien wirbt das Unternehmen mit dem kleinen Kraftstoffkanister als Hilfe für den „leichteren Übergang in die neue Mobilitätsära“. „Vermissen Sie den Geruch von Benzin und Tankstellen im Elektrozeitalter? Wir haben eine schnelle Lösung für Entzugserscheinungen“, verkündet Kia. Der Duftspender soll die Sehnsucht nach Verbrennungsmotoren stillen und wird für Käufer des neuen EV4 erhältlich sein.

Kias Duft-Kampagne

Tatsächlich handelt es sich um ein echtes Produkt in limitierter Auflage. Wie das Portal Tyyliniekka berichtet, stammt die Idee vom finnischen Kia-Importeur Astara Auto Finland, der mit dem Künstler Max Pertula zusammenarbeitete. Das Aroma kombiniert Motoröl als Basis mit metallischen Noten und einem Hauch Jasmin und Birkenharz. Pertula selbst beschreibt den Duft als „an eine Autowerkstatt erinnernd“ – nicht unbedingt etwas für den Dauereinsatz.

Die Aktion ist Teil einer größeren humorvollen Kampagne für E-Mobilität. In einem weiteren Motiv zeigt Kia zwei Personen, die wie bei einer Zigarettenpause im Freien stehen, mit dem Kommentar: „Rauchzeichen gehören der Vergangenheit an. Testen Sie den neuen vollelektrischen EV4 und erleben Sie die Vorteile des rauchfreien Fahrens in nur wenigen Minuten!“