Biss-Attacke: Polizist von Frau blutig gebissen worden

Eine 31-jährige Slowakin verletzte am Mittwoch in Wien einen Polizeibeamten durch einen Biss in die Hand. Der Vorfall ereignete sich, als die Frau während eines psychischen Ausnahmezustands unvermittelt aggressiv reagierte. Der Beamte erlitt eine offene Wunde und musste im Krankenhaus versorgt werden. Die Angreiferin wurde in Gewahrsam genommen und anschließend in eine Klinik eingeliefert.

Hintergrund des Vorfalls waren offenbar private Beziehungsprobleme, die bei der Frau zu einer akuten psychischen Krise führten. Wegen möglicher Selbstgefährdung wurden Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Hernalser Gürtel alarmiert und ein Amtsarzt zur Begutachtung angefordert.

⇢ Nur der Schöpfer kann mich richten“: 67-Jährige nach Polizei-Angriff verurteilt



Plötzlicher Angriff

„Während des Wartens wurde die Frau plötzlich aggressiv und attackierte die Beamten. Dabei biss sie einem Polizisten in die Hand und ließ mehrere Sekunden lang nicht los„, berichtet die Polizei.

„Unter Anwendung von Körperkraft konnte die Frau festgenommen und anschließend in ein Spital gebracht werden.“