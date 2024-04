Bojan Lexington Band: „In Wien fühle ich mich, als wäre ich in Ex-Jugoslawien!“

Kosmo traf Lexington Band in Wien, um über ihr neues Album und die ausverkauften Konzerte in Belgrad zu reden. Frontmann Bojan Vaskovic sprach darüber, was die Band als Nächstes plant, wie er sich in Wien fühlt und welche Überraschungen er für die Fans bereithält.

Bojan Vaskovic: Was ich sagen kann, ist, dass ich erfüllt und glücklich über die Einladung und die Arbeit bin. Diese beiden Arenen am 8. und 9. März in Belgrad haben wirklich gezeigt, dass alles, was wir tun, durchaus Sinn macht. Seit etwa 20 Jahren bin ich in der Musikbranche tätig und ich bin wirklich froh darüber. Die Leute kommen einfach zu unseren Auftritten und Konzerten wegen der Emotionen und der Lieder, wegen allem, was sie auf irgendeine schöne Weise erfüllt. Mit den großen Konzerten machen wir eine Bestandsaufnahme unserer bisherigen Präsenz auf der Musikszene.

Wir planen, zuerst in großen Städten eine Tour zu machen und dann auch in kleineren Orten aufzutreten. Das war auch unser Plan für das Jahr 2020, als wir zum ersten Mal in der Belgrader Arena aufgetreten sind. Aber dann kam die Corona-Pandemie und hat uns für einige Jahre gestoppt. Jetzt setzen wir praktisch dort fort, wo wir aufgehört haben. Ich denke, der Schwung ist jetzt sogar größer, da wir das letzte Mal in einer Arena gespielt haben und jetzt zwei haben. Das ist eine großartige Ausgangsposition für etwas Großes und Schönes. Unser Publikum in der ganzen Region und weltweit hat es wirklich verdient, uns live zu erleben. Es gibt Pläne, nach der Tournee auch in die Diaspora zu gehen.

Sie haben ein neues Album namens „Lavovi“ veröffentlicht, das bei den Fans sehr gut angekommen ist. Lohnt es sich noch, Alben in einer Zeit herauszubringen, in der auch Lieder eine kurze Lebensdauer haben?

Das neue Zeitalter fühlt sich ein bisschen seltsam an, und manchmal werden einige unserer Lieder unfair übersehen. Aber wir haben unser Publikum daran gewöhnt, Alben zu veröffentlichen, weil das so war, als wir unsere Karriere begannen. Es ist schon lange her, seitdem wir ein Album veröffentlicht haben. Unser letztes Album „Noc pod zvijezdama“ kam 2015 heraus, und danach gab es 2017 noch ein paar Singles. Wir wollten unser Publikum mit einem guten, hochwertigen Album belohnen, und genau das ist unser neues Album. Ich habe es als unser reifstes, vielleicht sogar bestes Album angekündigt.

Da Sie seit Jahren nur Hits produzieren, wie entscheiden Sie als Band, welche Lieder gespielt werden? Wer von euch hat das „beste Gespür“ für Hits?

Die Auswahl der Lieder im Studio ist ein sorgfältiger Prozess. Wir hören sie alle und am Ende treffe ich die Entscheidung, welche gespielt werden sollen. Aber ich schätze die Meinungen meiner Bandkollegen. Wichtig ist, dass wir unserem Sound treu bleiben. Wir sind nicht einfach den Trends gefolgt, aber wir passen uns immer der aktuellen Zeit an. Es gibt Lieder mit verschiedenen Rhythmen und Stilen. Wenn ich diese Lieder singe, spüre ich, dass sie mich mitreißen, und das ist ein gutes Zeichen, dass das Publikum sie mögen wird. Besonders bei neuen Liedern bemerke ich, dass sie den Leuten wirklich gefallen, obwohl viele nicht einmal wissen, dass ein neues Album herausgekommen ist, weil wir keine aggressive Werbung gemacht haben. Aber das kommt jetzt erst. Ich freue mich, dass die Lieder eine Chance bekommen und die Leute sie hören können, damit sie selbst entscheiden können. Heutzutage gibt es so viel Musik und so viele Stile, aber wir haben ein treues Publikum, das von Jahr zu Jahr zu wachsen scheint. Das macht mich irgendwie glücklich.

Einmal haben Sie gesagt, dass Sie, obwohl Sie Konzerte mögen, es doch lieber haben, für eine kleinere Gruppe von Menschen zu singen, und ich nehme an, Sie meinen Clubauftritte. Haben Sie unterschiedliches Repertoire für die Diaspora und das ehemalige Jugoslawien?

Die Auftritte in Clubs sind anders als Konzerte. Deshalb möchten wir gerne eine regionale Konzerttour machen, denn ich weiß, dass viele Leute sogar zu diesen Clubs kommen. Aber nicht alle können in Clubs gehen, besonders die jüngeren Menschen. Und manche älteren Leute mögen diese Art von Unterhaltung einfach nicht. Gerade sie verdienen es, dass wir große Konzerte machen.

