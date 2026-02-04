KOSMO KOSMO
Entwarnung

Bombe auf Haus von Zdravko Čolić – Sänger meldet sich zu Wort!

(FOTO: EPA / FEHIM DEMIR)
1 Min. Lesezeit |

Der bekannte Sänger Zdravko Čolić hat nach einem Angriff auf sein Belgrader Anwesen bestätigt, dass seine Familie unversehrt ist. „Ich bin derzeit in Zagreb, wo ich die letzten Songs für mein neues Album fertigstelle“, erklärte Čolić in einem Gespräch mit dem Fernsehsender UNA. „In Belgrad ist zum Glück alles in Ordnung, allen geht es gut.“

Der Musiker reagierte damit auf einen Vorfall, bei dem am frühen Dienstagmorgen ein Sprengsatz auf sein Familienhaus im noblen Belgrader Stadtteil Dedinje geworfen wurde. Laut Radio-Television Serbien handelte es sich vermutlich um eine Handgranate, die in den Garten des Anwesens in der Stojan-Ćelić-Straße geschleudert wurde. Der Angriff verursachte Sachschaden, das Motiv ist bislang unklar.

⇢ Drama in Belgrad: Bombe auf Sänger Zdravko Čolićs Haus geworfen!

Kritik an Medienberichten

In seiner Stellungnahme kritisierte Čolić zudem die Berichterstattung über den Vorfall: „Ich verstehe das Medieninteresse, muss aber betonen, dass einige Aussagen in einer Weise interpretiert wurden, die nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht.“ Er appellierte an eine verantwortungsvolle Informationsverbreitung auf Basis überprüfter Fakten.

„Die Untersuchung läuft und wir warten auf den Polizeibericht“, so der Sänger abschließend.

KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
