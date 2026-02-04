Wächst EU-Liebe? Österreicher zwischen Zustimmung und Kriegsangst

Die Zustimmung der Österreicher zur Europäischen Union zeigt einen deutlichen Aufwärtstrend. Aktuelle Ergebnisse einer Eurobarometer-Umfrage belegen, dass mittlerweile 51 Prozent der befragten Österreicher die EU-Mitgliedschaft als positiv bewerten – ein bemerkenswerter Anstieg um zehn Prozentpunkte seit Anfang 2024. Trotz dieser wachsenden Zustimmung bleiben jedoch tiefgreifende Bedenken hinsichtlich bewaffneter Konflikte, klimatischer Veränderungen und unkontrollierter Zuwanderung bestehen.

Besonders die Nähe von kriegerischen Auseinandersetzungen zum EU-Raum bereitet den österreichischen Befragten erhebliche Sorgen. Direkt dahinter folgen Bedenken bezüglich unkontrollierter Migration und terroristischer Bedrohungen. Auch die Gefahr von Cyberangriffen aus dem Ausland wird als erhebliches Risiko wahrgenommen. Weitere Sicherheitsthemen wie die Abhängigkeit bei der Energieversorgung und Fragen der Verteidigung lösen ebenfalls Besorgnis unter den Österreichern aus.

Die Umfrage offenbart zudem eine ausgeprägte Besorgnis über klimawandelbedingte Naturkatastrophen – 84 Prozent der österreichischen Befragten äußern hier Bedenken, was nahezu dem EU-Durchschnitt von 86 Prozent entspricht. Zusätzlich bereiten Drohnenangriffe sowie mögliche ausländische Einflussnahme auf Wahlen den Befragten Kopfzerbrechen.

Stärkere EU-Rolle

Mehr als die Hälfte der österreichischen Bevölkerung befürwortet eine Stärkung der EU-Rolle beim Schutz vor globalen Krisen. Mit 51 Prozent liegt dieser Wert jedoch deutlich unter dem EU-weiten Durchschnitt von zwei Dritteln. Etwa ein Drittel der Österreicher plädiert für den Status quo, während 16 Prozent sogar eine Reduzierung des EU-Einflusses wünschen.

Dennoch herrscht unter den österreichischen Befragten weitgehend Einigkeit darüber, dass die EU geschlossener auftreten müsse, um globale Herausforderungen zu bewältigen, und dass sie auf internationaler Ebene eine stärkere Stimme benötige – wofür auch zusätzliche Ressourcen bereitgestellt werden sollten.

Sowohl in Österreich als auch EU-weit werden Verteidigung und Sicherheit als vorrangige geopolitische Aufgabenfelder der EU identifiziert. Bei der Frage nach den Prioritäten für das Europäische Parlament stehen für die Bürger allerdings der Kampf gegen steigende Preise sowie wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen an erster Stelle.

Demografische Faktoren

In ihrer Zukunftseinschätzung unterscheiden sich die Österreicher kaum vom europäischen Durchschnitt. Während 49 Prozent der österreichischen Befragten pessimistisch in die Zukunft blicken, zeigen sich 45 Prozent optimistisch. EU-weit liegen diese Werte bei 52 beziehungsweise 44 Prozent.

Die Erhebung verdeutlicht außerdem, dass die Einstellung zur EU stark von demografischen Faktoren abhängt. In Österreich haben junge Frauen unter 25 Jahren mit höherem Bildungsabschluss das positivste EU-Bild. Im Gegensatz dazu stehen Männer über 55 Jahren mit niedrigerem Bildungsniveau, die der EU am kritischsten gegenüberstehen.

Rund 27 Prozent der Österreicher betrachten die EU-Mitgliedschaft neutral – weder als gut noch als schlecht. Mit 21 Prozent bewerten deutlich mehr Österreicher die Mitgliedschaft negativ als im EU-Durchschnitt, wo dieser Wert bei lediglich elf Prozent liegt.

Entsprechend fällt auch die Gesamtzustimmung zur Union im europäischen Vergleich höher aus: Durchschnittlich 64 Prozent der EU-Bürger bewerten die Mitgliedschaft ihres Landes positiv.