Brüssel zündet grüne Bombe – Klimaziele sorgen für Zündstoff

Brüssel setzt neue Klimamarke: 90 Prozent weniger Treibhausgase bis 2040. Der hart errungene Kompromiss enthält jedoch umstrittene Zusatzklauseln.

Die EU-Umweltminister haben sich nach intensiven Verhandlungen am Mittwochmorgen in Brüssel auf ein neues Klimaziel für 2040 verständigt. Demnach sollen die Treibhausgas-Emissionen in der Europäischen Union binnen der nächsten 15 Jahre um 90 Prozent gegenüber dem Referenzjahr 1990 reduziert werden. Diese Zielvorgabe entspricht dem ursprünglichen Vorschlag der EU-Kommission aus dem vergangenen Sommer.

CO₂-Preise verschoben

Der Beschluss sieht zudem vor, dass die umstrittene Einführung EU-weiter CO₂-Preise für die Bereiche Gebäude und Verkehr zeitlich nach hinten verschoben wird. Allerdings enthält die Vereinbarung zahlreiche Zusatzklauseln, die je nach Standpunkt unterschiedlich bewertet werden.

Während Kritiker diese Regelungen als große Schlupflöcher bezeichnen, verteidigen Befürworter des Kompromisses sie als notwendige Flexibilitäten im Umsetzungsprozess.