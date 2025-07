Countdown bis Montag: Riesen-Asteroid rast auf Erde zu!

Ein Himmelskörper von der Größe der Wiener Karlskirche rast mit 80.000 km/h durchs All und nähert sich unserem Planeten. Die NASA gibt jedoch Entwarnung.

Ein Asteroid von beachtlicher Größe – vergleichbar mit den Dimensionen der Wiener Karlskirche samt ihrer 72 Meter hohen Kuppel – bewegt sich gegenwärtig durch den Weltraum. Der Himmelskörper mit der Bezeichnung „2025 OW“ wird am Montag, dem 28. Juli, in einer Distanz von 632.000 Kilometern an unserem Planeten vorbeiziehen. Diese Entfernung entspricht etwa dem Anderthalbfachen der Distanz zwischen Erde und Mond. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80.000 km/h unterwegs, erregt der Asteroid international Aufmerksamkeit und weckt Bedenken. Die amerikanische Weltraumbehörde NASA gibt jedoch Entwarnung: „Das ist völlig routinemäßig. Wenn es eine Bedrohung gäbe, würden Sie von uns hören“, erklärt Ian J. O’Neill vom Jet Propulsion Laboratory (Raketenantriebslabor) der US-Weltraumbehörde.

Trotz seines fast apokalyptisch anmutenden Namens – „2025 OW“ trägt den letzten Buchstaben des griechischen Alphabets – handelt es sich lediglich um einen von zahlreichen Himmelsobjekten, die regelmäßig in der Nähe unseres Planeten vorbeifliegen. Laut NASA gehören derartige Begegnungen zum festen Terminkalender der Astronomen. Die Flugbahn von „2025 OW“ wurde zudem mit solcher Genauigkeit berechnet, dass seine Position für das kommende Jahrhundert vorhergesagt werden kann.

„Annäherungen passieren ständig – das gehört einfach zum Gefüge des Sonnensystems“, betont Davide Farnocchia vom NASA-Zentrum für erdnahe Objekte. Sein Forschungsteam überwacht aktuell fünf weitere Asteroiden, die Ende Juli an der Erde vorüberziehen werden.

Folgen eines Einschlags

Der Aufprall eines Asteroiden kann abhängig von seinen Ausmaßen und dem Einschlagsort erhebliche Konsequenzen für Umwelt und Klima unseres Planeten nach sich ziehen. Bei der Kollision entstehen extreme Hitzegrade, die unmittelbar weiträumige Brände auslösen können. Die begleitende Druckwelle vernichtet zusätzlich alles im Umkreis, vergleichbar mit einer gewaltigen Detonation.

Ein Einschlag befördert enorme Mengen Gestein, Staub und Schwefelverbindungen in die Atmosphäre. Diese Partikel blockieren das Sonnenlicht und verursachen eine Art „globalen Winter“. Die reduzierte Sonneneinstrahlung führt zu weltweiten Temperaturabfällen. Dies kann über Monate oder sogar Jahre hinweg Ernteausfälle verursachen – mit Hungersnöten als Konsequenz.

Weitere Auswirkungen

Gase wie Schwefeldioxid können sauren Regen verursachen, der Böden, Pflanzen und Gewässer belastet. Auch die Ozonschicht könnte durch chemische Reaktionen geschädigt werden. Trifft ein Asteroid ins Meer, löst er riesige Tsunamis aus – mit zerstörerischer Kraft an weit entfernten Küsten.

Ein sehr großer Einschlag – wie jener, der vor 66 Millionen Jahren zum Aussterben der Dinosaurier führte – kann ganze Ökosysteme auslöschen und das Leben auf der Erde dauerhaft verändern.

Frühwarnsysteme und Abwehrstrategien

Die Entdeckung und Überwachung potenziell gefährlicher Asteroiden ist heute eine globale Aufgabe. Die europäische Weltraumorganisation ESA und die NASA betreiben mit Einrichtungen wie dem „Near-Earth Object Coordination Centre“ und dem „Planetary Defense Coordination Office“ ein umfassendes Frühwarnnetzwerk. Diese Systeme überwachen kontinuierlich den Weltraum und berechnen die Flugbahnen erdnaher Objekte mit höchster Präzision. Dank dieser Überwachung können Asteroiden wie „2025 OW“ frühzeitig erkannt und ihre Annäherung an die Erde genau vorhergesagt werden.

Für den Fall einer tatsächlichen Bedrohung entwickeln Weltraumbehörden weltweit verschiedene Abwehrstrategien. Ein bedeutender Durchbruch gelang der NASA im Jahr 2022 mit der DART-Mission (Double Asteroid Redirection Test). Bei diesem ersten praktischen Test einer Asteroidenabwehr kollidierte eine unbemannte Raumsonde gezielt mit dem Asteroiden Dimorphos und veränderte nachweislich dessen Umlaufbahn um seinen größeren Begleiter Didymos. Diese erfolgreiche Demonstration gilt als entscheidender Meilenstein für den Schutz unseres Planeten vor potenziellen Einschlägen aus dem All.