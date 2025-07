Neue Fußballregeln zur kommenden Saison – das ändert sich

Fußball-Regelwerk wird umgekrempelt: Torhüter dürfen den Ball künftig acht statt sechs Sekunden halten, und auch bei Schiedsrichterbällen gelten neue Vorgaben.

Das International Football Association Board (IFAB, internationales Fußball-Regelgremium) hat für die kommende Saison mehrere Regeländerungen beschlossen. Die bisher kaum durchgesetzte Sechs-Sekunden-Regel für Torhüter gehört nun der Vergangenheit an. Künftig dürfen Keeper den Ball acht Sekunden kontrollieren, bevor sie ihn abgeben müssen. Diese Regel soll im Gegensatz zur bisherigen Vorgabe konsequent angewendet werden. Bei Überschreitung der Zeitspanne wird dem Gegner ein Eckball zugesprochen. Die Schiedsrichter signalisieren die letzten fünf Sekunden durch einen ausgestreckten Arm.

Von Trainer- und Spielerseite wird die neue Acht-Sekunden-Regel überwiegend positiv bewertet. Sie gilt als sinnvolle Maßnahme zur Beschleunigung des Spiels, da sie das bisher kaum geahndete Zeitspiel effektiver unterbinden soll. Experten erwarten allerdings, dass die konsequente Anwendung zunächst zu mehr Diskussionen im Spielalltag führen könnte. Die neue Sanktion – Eckball statt indirekter Freistoß – wird als weniger drastisch, aber dennoch spürbar eingeschätzt.

Neue Schiedsrichterball-Regeln

Auch beim Schiedsrichterball, der in der Vergangenheit häufig für Unmut sorgte, gibt es Neuerungen. Wird das Spiel unterbrochen, während sich der Ball im Strafraum befindet, erhält der Torwart der verteidigenden Mannschaft den Ball. Außerhalb des Strafraums bekommt jenes Team den Ball zugesprochen, das ohne Unterbrechung in Ballbesitz gekommen wäre – sofern dies eindeutig erkennbar ist. Andernfalls erhält die Mannschaft den Ball, die ihn zuletzt berührt hat. Der Schiedsrichterball erfolgt genau an der Stelle, an der das Spiel unterbrochen wurde.

Funktionäre und Experten begrüßen diese Anpassungen als Schritt zu mehr Fairness und Transparenz. Die neue Regelung soll insbesondere in strittigen Situationen für weniger Unmut und nachvollziehbarere Entscheidungen sorgen, da der Ballbesitz nicht mehr automatisch an das zuletzt berührende Team geht, sondern an jene Mannschaft, die nach Einschätzung des Schiedsrichters in Ballbesitz gekommen wäre.

Abseits und VAR

Bei der Abseitsregel im Zusammenhang mit Torhüterabwürfen herrschte bislang Unklarheit. Das IFAB hat nun präzisiert: Für die Beurteilung einer möglichen Abseitsstellung zählt erst der letzte Kontakt des Torwarts beim Abwurf.

Eine weitere Änderung betrifft den Videoschiedsrichter. Wettbewerbe können künftig selbst entscheiden, ob Schiedsrichter ihre VAR-Entscheidungen über die Stadionlautsprecher verkünden. In einigen Ligen wurde dieses Verfahren bereits getestet. Die Premier League wird in der kommenden Saison die finalen Entscheidungen über die Stadion-Lautsprecher bekanntgeben – ähnlich wie es in der NFL (National Football League) und NBA (National Basketball Association) bereits praktiziert wird.

Neben der Überarbeitung der „Only-The-Captain“-Richtlinie wurden also vor allem die bisherige Sechs-Sekunden-Regel und das Prozedere beim Schiedsrichterball neu geregelt.