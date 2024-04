Das sind die schlechtesten serbischen Gerichte 

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des renommierten Portals Taste Atlas hat für Aufsehen in der kulinarischen Welt gesorgt. Die jährliche Liste der am schlechtesten bewerteten serbischen Speisen für das Jahr 2024 hält einige Überraschungen bereit. Unter den 14 aufgeführten Gerichten finden sich nicht nur einige, die unter den Serben als weniger ansprechend gelten. Vielmehr hat es auch ein Gericht an die Spitze geschafft, das man dort wohl nicht erwartet hätte: Rezanci s makom, ein traditionelles Nudelgericht mit Mohn.

Das als äußerst einfach und nahrhaft beschriebene Gericht besteht aus breiten, dünnen Weizennudeln, die generös mit geschmolzener Butter übergossen und anschließend mit Mohn sowie Zucker bestreut werden. Einst als reichhaltige und geschmackvolle Mahlzeit angesehen, gilt es heute als sparsames, jedoch beliebtes Gericht, das entweder als süße Hauptspeise oder als sättigender Nachtisch genossen wird. Dass Rezanci s makom (Mohnnudeln) nun allerdings als das schlechteste serbische Gericht eingestuft wurde, dürfte bei vielen für Stirnrunzeln sorgen.

Weitere umstrittene Platzierungen

Neben dem überraschenden ersten Platz werden auch andere traditionelle Speisen kritisch betrachtet. Auf dem zweiten Platz rangieren Pihtije, eine Art Aspik aus Fleisch, gefolgt von Leskovacka kavurma, einem Schmortopf aus dem Süden Serbiens, auf Platz drei. Die ebenfalls bekannte und oft als „Arme-Leute-Essen“ bezeichnete Popara, eine Mischung aus Brot, Milch, Butter und Käse, erreicht den vierten Platz.

Die vollständige Liste präsentiert sich entsprechend der absteigenden Rangfolge wie folgt:

Rezanci s makom (Nudeln mit Mohn) Pihtije (Sulz) Leskovacka kavurma (Schmorgericht) Popara (Brotbrei) Lenja pita (Kuchen) Riblji paprikas (Fischpaprikasch) Srpska salata (Serbischer Salat) Proja (Maisbrot) Duvan cvarci (Tabakgrieben) Makovnjaca (Mohnkuchen) Prebranac (Gebackene Bohnen) Svadbarski kupus (Hochzeitskohl) Corbast pasulj (Bohnensuppe) Slatko od jagoda (Erdbeerkuchen)

Kulturelle Identität und kulinarische Kritik

Die Auswahl und Bewertung der Speisen auf Taste Atlas könnte ebenso Diskussionen über die Wertschätzung kulturell verankerter Küchenpraktiken anregen. Die hier aufgelisteten Gerichte sind tief in der serbischen Esskultur verwurzelt und repräsentieren mehr als nur ihren Geschmack – sie erzählen Geschichten von Tradition, regionaler Vielfalt und familiären Gewohnheiten.

Die Überraschung, welche Speisen es auf die Liste geschafft haben und vor allem jene, die als am wenigsten schmackhaft gelten, lädt zu einer Reflektion über persönlichen Geschmack und kollektive kulinarische Identität ein.