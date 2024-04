„Deutsch ist Pflicht“: Das ist der Fünf-Punkte-Plan für Kinder & Jugendliche

Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr, Interface Wien-Geschäftsführerin Lejla Sirbubalo und STARTKLAR-Obfrau Janine Fischer präsentierten am Mittwoch gemeinsam Maßnahmen, die Kindern und Jugendlichen einen besseren Start in ihr Leben ermöglichen, indem Sprachkompetenzen gestärkt werden.

Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr betont: „Die Deutschoffensive leistet einen entscheidenden Beitrag, damit jungen Menschen die Teilnahme an der Wiener Gesellschaft ermöglicht wird. Maßnahmen wie der Ausbau des Sommerlernens sorgen dafür, dass Kinder und Jugendliche einen besseren Start in ihr Leben haben, denn mehr Chancengerechtigkeit ist nur möglich, wenn wir Sprachkompetenzen stärken. Deutsch ist unbedingte Voraussetzung für den Erfolg in der Schule, im Beruf sowie für die gesellschaftliche Teilhabe und somit für eine gelingende Integration!“

5-Punkte-Plan für Deutschoffensive für Kinder und Jugendliche

Ausbau der Deutschangebote im Sommer

Diesen Sommer gibt es im Rahmen des Wiener Sommerlernens insgesamt 3.840 Deutschkursplätze für Schüler. Diese haben im Herbst die Möglichkeit zur Mika-D-Testung anzutreten und in eine Regelklasse aufzusteigen. Der Ausbau der Sommerdeutschkurse um insgesamt über 10 Prozent wird gemeinsam mit Interface und der VHS durchgeführt. Die Deutschförderangebote für Schüler finden in Form der Sommerdeutschkurse, durchgeführt von Interface, und als neuer Bestandteil der VHS Lernstationen statt.

Die Sommerlernstationen finden an insgesamt 19 Standorten statt, an knapp der Hälfte davon wird es das Deutsch-Start-Angebot für Schüler geben.

Ebenso werden die Alphabetisierungskurse im Rahmen der Sommerdeutschkurse ausgebaut (+100 Prozent von 10 auf 20). Hier liegt der Schwerpunkt auf dem Spracherwerb sowie der Alphabetisierung für Schüler der Sekundarstufe I mit Alphabetisierungsbedarf.

Sprachförderschwerpunkt im Kindergarten

Mit einem Sprachförderschwerpunkt im Kindergarten und dem Ausbau der Sprachförderkräfte um 50 Personen wird die Basis für das Deutschlernen im Kindergarten geschaffen. Die Aufstockung der Sprachförderkräfte wird heuer noch umgesetzt. Somit wird das Ziel von 500 Sprachförderkräften bis Ende 2025 erreicht.

Mit einem Pilotprojekt zur Sprachförderung von Kindern im letzten Kindergartenjahr, die bei Schuleintritt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit als außerordentlich eingestuft werden, wird gemeinsam mit dem Verein Startklar während der drei letzten Kindergartenwochen vor Schuleintritt eine weitere wichtige Maßnahme gesetzt.

Ausbau der Ganztagesschulen

Der weitere Ausbau der Ganztagesschulen um neun weitere Standorte ab dem Schuljahr 2024/25 ermöglicht Kindern mehr Chancengerechtigkeit und fördert den Spracherwerb.

Standorte:

GTVS 2., Schönngasse 2/Josefine-Lauterbach-Platz 1

GTVS 10., Kempelengasse 20

GTVS 12., Rosasgasse 8

GTVS 16., Liebhartsgasse 19-21

GTVS 20., Leystraße 34-46

GTVS 21., Hinaysgasse 1

GTMS 21., Kinzerplatz 1

SO 6., Spalowskygasse 5

OVS 11., Molitorgasse 11

Ausbau des Angebots „Spielerisch Deutsch Lernen“ an den Büchereien

Durch den Ausbau des Angebots „Spielerisch Deutsch Lernen“ an Wiener Büchereien wird ein zusätzlicher Schwerpunkt gesetzt. Die Ausweitung (zusätzlich zu Simmering, Leberberg und der Kinderbücherei der Weltsprachen) wird durch den Verein Startklar an fünf neuen Standorten durchgeführt.

Ausbau der Angebote unter dem Schuljahr

Die Stadt Wien bietet zudem unter dem Schuljahr viele Maßnahmen mit dem Fokus auf Alphabetisierung und Deutschförderung an. Mit dem Ausbau der Alphabetisierungs-Lernhilfe-Angebote um bis zu 22 Kursen (nach Bedarf) gemeinsam mit der Bildungsdirektion, Interface und der VHS wird die Förderung in den Bereichen Alphabetisierung, Deutsch als Zweitsprache, Bildungssprache Deutsch, Mathematik und Englisch geboten.

Mit dem Ausbau um 20 Prozent (entspricht 12 neuen Kursen) von unterjährigen Deutsch Start-Kursen für Schüler mit Deutsch als Zweitsprache innerhalb der Lernhilfe wird ein weiterer Schwerpunkt zur Sprachförderung gesetzt.